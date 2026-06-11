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Киммих — самый популярный игрок Фэнтези ЧМ-2026. Холанд — 2-й, Мбаппе — 4-й, Роналду — 17-й, Месси — 19-й

Меньше двух часов осталось до старта фэнтези-турнира по ЧМ-2026, Спортс«» проводит его совместно с «Матч ТВ». Более 25 тысяч фэнтези-менеджеров уже определились с составами.

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих — самый популярный игрок перед 1-м туром.

В топ-15 попали:

1) Йозуа Киммих, зш, Германия (6) — 36,78%

2) Эрлинг Холанд, нп, Норвегия (9,5) — 29,68%

3) Бруну Фернандеш, пз, Португалия (9,5) — 24,87%

4) Килиан Мбаппе, нп, Франция (10,5) — 21,79%

5) Майкл Олисе, пз, Франция (10,5) — 18,57%

6) Харри Кейн, нп, Англия (10,5) — 17,99%

7) Нуну Мендеш, зщ, Португалия (6) — 17,51%

8) Кай Хавертц, нп, Германия (8,5) — 15,69%

9) Микель Ойарсабаль, нп, Испания (8,5) — 15,46%

10) Флориан Виртц, пз, Германия (9) — 15,29%

11) Грегор Кобель, вр, Швейцария (5,5) — 14,56%

12) Витинья, пз, Португалия (7) — 14,42%

13) Ламин Ямаль, пз, Испания (10,5) — 14,12%

14) Марк Кукурелья, зщ, Испания (6) — 13,98%

15) Педри, пз, Испания (8) — 13,35%

Криштиану Роналду — 17-й по популярность, нападающий сборной Португалии стоит 8,5 млн и есть в командах у 13,26% игроков.

Лионеля Месси выбрали 12,09% фэнтези-менеджеров, нападающий сборной Аргентины стоит 9,5 млн и занимает 19-е место по проценту выбора.

Дедлайн — 22:00 мск в четверг, со стартом первого матча.

Собрать команду в Фэнтези ЧМ на Спортсе«».

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