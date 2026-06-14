Бекхэм о ЧМ: «Я бы сказал, что Англия победит, но есть Франция, Испания, Бразилия, Аргентина. Наличие Ямаля, Мбаппе, Месси, Роналду и Неймара добавляет воодушевления»

Кто, на мой взгляд, победит? Конечно, я бы сказал, Англия, но я также думаю, что у Франции невероятно сильная команда. Испания, Бразилия, и никогда нельзя сбрасывать со счетов чемпионов мира — Аргентину. Они приедут на этот турнир с огромными ожиданиями. На турнире есть Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду, Неймар. Все это добавляет воодушевления чемпионату мира.