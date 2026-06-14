Бекхэм о ЧМ: «Я бы сказал, что Англия победит, но есть Франция, Испания, Бразилия, Аргентина. Наличие Ямаля, Мбаппе, Месси, Роналду и Неймара добавляет воодушевления»

— Насколько вы взволнованы чемпионатом мира по футболу в Америке? И кто, по-вашему, победит?
— Проведение чемпионата в США, Канаде и Мексике — это очень захватывающе. Интерес к футболу сейчас выше, чем когда-либо, и он продолжает расти. Я надеюсь, что у США будет хороший чемпионат мира — и для футбола, и для страны.
Кто, на мой взгляд, победит? Конечно, я бы сказал, Англия, но я также думаю, что у Франции невероятно сильная команда. Испания, Бразилия, и никогда нельзя сбрасывать со счетов чемпионов мира — Аргентину. Они приедут на этот турнир с огромными ожиданиями. На турнире есть Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду, Неймар. Все это добавляет воодушевления чемпионату мира.
— В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как Англия в последний раз выиграла чемпионат мира. Почему этого не случалось так долго?
— Уф, пожалуйста, не напоминайте мне! Выиграть Кубок мира непросто. Я всегда ехал на чемпионат мира, особенно будучи капитаном сборной Англии, и искренне верил, что мы выиграем. К сожалению, этого не произошло. Но я понимаю, насколько это особенное событие, — сказал Бекхэм.