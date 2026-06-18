Популярность Мбаппе перед 2-м туром Фэнтези ЧМ-2026 выросла на 9,6%. Чаще всех продают Бруну Фернандеша

Популярность Килиана Мбаппе увеличилась на 9,6%, он стал 2-м игроком по проценту выбора (32,69%). В прошлом туре в игре с Сенегалом нападающий сборной Франции сделал дубль и набрал 11 очков.
Так выглядит топ-10 покупок перед дедлайном (в скобках указан соперник):
1) Килиан Мбаппе, нп, Франция +9,6% (Ирак).
2) Винисиус Жуниор, нп, Бразилия +6,3% (Гаити).
3) Лионель Месси, нп, Аргентина +4,4% (Австрия).
4) Феликс Нмеча, пз, Германия +3,1% (Кот-д`Ивуар).
5) Натаниэль Браун, зщ, Германия +3,1% (Кот-д`Ивуар).
6) Майкл Олисе, пз, Франция +3% (Ирак).
7) Харри Кейн, нп, Англия +3% (Гана).
8) Патрик Бич, вр, Австралия +2,9% (США).
9) Пау Кубарси, зщ, Испания +2,6% (Саудовская Аравия).
10) Фоларин Балогун, нп, США +2,4% (Австралия).
Популярность Бруну Фернандеша упала на 4,7% (до 20,7%), полузащитника сборной Португалии продают чаще всех. В прошлом туре в игре с ДР Конго он провел полный матч и набрал 3 очка.
Топ-10 продаваемых игроков:
1) Бруну Фернандеш, пз, Португалия −4,7% (Узбекистан).
2) Эрлинг Холанд, нп, Норвегия −4,6% (Сенегал).
3) Скотт Мактоминей, пз, Шотландия −4% (Марокко).
4) Микель Ойарсабаль, нп, Испания −3,9% (Саудовская Аравия).
5) Криштиану Роналду, нп, Португалия −3,2% (Узбекистан).
6) Марсель Забитцер, пз, Австрия −2,7% (Аргентина).
7) Флориан Виртц, пз, Германия −2,7% (Кот-д`Ивуар).
8) Хулиан Альварес, нп, Аргентина −2,5% (Австрия).
9) Дензел Думфрис, зщ, Нидерланды −2,1% (Швеция).
10) Кай Хавертц, нп, Германия −2,1% (Кот-д`Ивуар).
Дедлайн 2-го тура — сегодня в 19:00 мск.
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