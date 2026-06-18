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Популярность Мбаппе перед 2-м туром Фэнтези ЧМ-2026 выросла на 9,6%. Чаще всех продают Бруну Фернандеша

2-й тур фэнтези-турнира ЧМ-2026 на Спортсе«» стартует сегодня в 19:00 мск вместе с началом матча Чехия — ЮАР.

Источник: Спортс‘’

Популярность Килиана Мбаппе увеличилась на 9,6%, он стал 2-м игроком по проценту выбора (32,69%). В прошлом туре в игре с Сенегалом нападающий сборной Франции сделал дубль и набрал 11 очков.

Так выглядит топ-10 покупок перед дедлайном (в скобках указан соперник):

1) Килиан Мбаппе, нп, Франция +9,6% (Ирак).

2) Винисиус Жуниор, нп, Бразилия +6,3% (Гаити).

3) Лионель Месси, нп, Аргентина +4,4% (Австрия).

4) Феликс Нмеча, пз, Германия +3,1% (Кот-д`Ивуар).

5) Натаниэль Браун, зщ, Германия +3,1% (Кот-д`Ивуар).

6) Майкл Олисе, пз, Франция +3% (Ирак).

7) Харри Кейн, нп, Англия +3% (Гана).

8) Патрик Бич, вр, Австралия +2,9% (США).

9) Пау Кубарси, зщ, Испания +2,6% (Саудовская Аравия).

10) Фоларин Балогун, нп, США +2,4% (Австралия).

Популярность Бруну Фернандеша упала на 4,7% (до 20,7%), полузащитника сборной Португалии продают чаще всех. В прошлом туре в игре с ДР Конго он провел полный матч и набрал 3 очка.

Топ-10 продаваемых игроков:

1) Бруну Фернандеш, пз, Португалия −4,7% (Узбекистан).

2) Эрлинг Холанд, нп, Норвегия −4,6% (Сенегал).

3) Скотт Мактоминей, пз, Шотландия −4% (Марокко).

4) Микель Ойарсабаль, нп, Испания −3,9% (Саудовская Аравия).

5) Криштиану Роналду, нп, Португалия −3,2% (Узбекистан).

6) Марсель Забитцер, пз, Австрия −2,7% (Аргентина).

7) Флориан Виртц, пз, Германия −2,7% (Кот-д`Ивуар).

8) Хулиан Альварес, нп, Аргентина −2,5% (Австрия).

9) Дензел Думфрис, зщ, Нидерланды −2,1% (Швеция).

10) Кай Хавертц, нп, Германия −2,1% (Кот-д`Ивуар).

Дедлайн 2-го тура — сегодня в 19:00 мск.

Сделать замены в Фэнтези ЧМ на Спортсе«».