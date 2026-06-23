Защитник Шотландии Хендри готов к встрече с Неймаром: «Нет проблем, он тоже был в Саудовской Аравии. Раньше я играл против его “ПСЖ” в ЛЧ — там еще были Месси и Мбаппе»

Команды сыграют в третьем туре группового этапа. Начало матча по московскому времени — 25 июня в 01:00.
34-летний нападающий «Сантоса» пропустил первые игры бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы. Ожидается, что он сможет сыграть с шотландцами.
«Нет проблем. Он был в той же лиге, что и я (в чемпионате Саудовской Аравии — Спортс»"). Я вполне комфортно чувствую себя, играя против него. Должно получиться хорошее противостояние. Если он сыграет, буду с нетерпением ждать встречи.
Жаль, что в Саудовской Аравии он получил травму «крестов». Я бы с удовольствием сыграл против него еще несколько раз.
Раньше я играл против него в Лиге чемпионов, когда он выступал за «ПСЖ», а я — за «Брюгге». Это была хорошая проверка. У них тогда в нападении были Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Неплохое трио, я многому научился, когда противостоял игрокам такого уровня. В таких случаях всегда нужно сохранять концентрацию. Как только расслабишься — могут наказать.
У Бразилии великая футбольная история, мы хотим внести в нее свою страницу. Если есть команда, с которой нужно сыграть за выход в следующий раунд ЧМ, то мы хотим видеть на этом месте бразильцев. Будет отличное зрелище«, — сказал Хендри, сейчас выступающий за “Аль-Иттифак”.