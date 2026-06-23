Защитник Шотландии Хендри готов к встрече с Неймаром: «Нет проблем, он тоже был в Саудовской Аравии. Раньше я играл против его “ПСЖ” в ЛЧ — там еще были Месси и Мбаппе»

Раньше я играл против него в Лиге чемпионов, когда он выступал за «ПСЖ», а я — за «Брюгге». Это была хорошая проверка. У них тогда в нападении были Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Неплохое трио, я многому научился, когда противостоял игрокам такого уровня. В таких случаях всегда нужно сохранять концентрацию. Как только расслабишься — могут наказать.