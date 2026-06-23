Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»

У Килиана 4 гола в 2 играх турнира. Лидером гонки бомбардиров является Лионель Месси с 5 мячами.
— Сколько голов вам нужно забить, чтобы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата мира?
— Не знаю. Не думаю о титуле лучшего бомбардира.
Для меня самое главное — это командная динамика. Чтобы мы могли быть уверены в своих силах.
Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться.
Действительно хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.
— Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет борьба за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира?
— Нет, никакой борьбы нет.
Лео всегда забивал, забивает и всегда будет забивать. Я не смотрю на то, что он делает. Смотрю только на свою команду.
Забивая голы, ты приближаешься, но я повторю: для меня важнее прогресс команды, — сказал Килиан Мбаппе.
Гонка бомбардиров ЧМ-2026: уже грандиозная битва Месси, Мбаппе и Холанда.