Модрич стал 4-м футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за сборную, после Роналду, Месси и Аль-Мутвы

Игра 2-го тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стала для Модрича 200-й в составе хорватской сборной.
40-летний полузащитник «Милана» стал лишь 4-м футболистом в истории, которому удалось достичь этой отметки, после Лионеля Месси (201 матч за Аргентину), Бадера Аль-Мутвы (202 матча за Кувейт) и Криштиану Роналду (230 матчей за Португалию).
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше