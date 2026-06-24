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Модрич стал 4-м футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за сборную, после Роналду, Месси и Аль-Мутвы

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл 200 матчей за национальную команду.

Игра 2-го тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стала для Модрича 200-й в составе хорватской сборной.

40-летний полузащитник «Милана» стал лишь 4-м футболистом в истории, которому удалось достичь этой отметки, после Лионеля Месси (201 матч за Аргентину), Бадера Аль-Мутвы (202 матча за Кувейт) и Криштиану Роналду (230 матчей за Португалию).

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