Морган о дубле Роналду: «Самый хладнокровный и блестящий завершитель в истории. Да, это Узбекистан, но вы же восторгались, когда Месси забивал всяким второсортным командам»

Пирс Морган: «Доброе утро. Какой прекрасный день, чтобы жить, господа. Знаете что? Вчера, когда я продолжал публиковать посты с прогнозами, что Роналду забьет и заставит всех своих критиков выглядеть глупо, мои сыновья сказали мне: “Пап, наверное, ты перегибаешь палку. А что, если он не забьет?” А я ответил: “Вы просто не знаете Криштиану Роналду”. Последние четыре-пять дней весь мир над ним издевался, ненавидел его, списывал со счетов, говорил, что он уже отработанный материал, что он тянет Португалию вниз, бла-бла.