39-летний защитник Японии Нагатомо сыграл на 5 ЧМ первым среди азиатов

39-летний игрок «Токио» первым среди азиатов принял участие в 5 финальных турнирах ЧМ.
Столько же ЧМ на счету хорвата Луки Модрича, Луиса Суареса из Уругвая, Мануэля Нойера, Лотара Маттеуса (оба — Германия), Андреса Гуардадо, Рафы Маркеса и Антонио Карбахаля (все — Мексика).
Рекорд принадлежит аргентинцу Лионелю Месси и Криштиану Роналду из Португалии — по 6 ЧМ.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше