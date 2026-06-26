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39-летний защитник Японии Нагатомо сыграл на 5 ЧМ первым среди азиатов

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо вышел на замену в матче 3-го тура ЧМ-2026 со Швецией (1:1) на 75-й минуте.

Источник: Спортс‘’

39-летний игрок «Токио» первым среди азиатов принял участие в 5 финальных турнирах ЧМ.

Столько же ЧМ на счету хорвата Луки Модрича, Луиса Суареса из Уругвая, Мануэля Нойера, Лотара Маттеуса (оба — Германия), Андреса Гуардадо, Рафы Маркеса и Антонио Карбахаля (все — Мексика).

Рекорд принадлежит аргентинцу Лионелю Месси и Криштиану Роналду из Португалии — по 6 ЧМ.

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