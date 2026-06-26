Нигматуллин о критике Роналду: «Когда капитан Португалии вколотил два мяча Узбекистану — понеслось. Мне пишут Бог знает что. В основном с закрытых аккаунтов. Какая-то школота, думаю»

Но тут разница в классе с первых же минут дала о себе знать. В распоряжении Каннаваро всего три игрока высокого уровня — Хусанов, Файзуллаев да Шомуродов. Для победы над такой махиной, как Португалия, маловато. А уж соревноваться с ней в открытом футболе — просто самоубийство. Отсюда 0:5. А могло быть и 0:8.