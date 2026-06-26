Нигматуллин о критике Роналду: «Когда капитан Португалии вколотил два мяча Узбекистану — понеслось. Мне пишут Бог знает что. В основном с закрытых аккаунтов. Какая-то школота, думаю»

"Я позволил себе покритиковать Месси с Криштиану Роналду, и в соцсетях на меня обрушился хейт. Но не сразу.
У Лео, наверное, более миролюбивые поклонники. По крайней мере после его дубля в ворота Австрии все было тихо.
Когда же капитан сборной Португалии вколотил два мяча Узбекистану, понеслось. С вечера вторника мне пишут Бог знает что. В основном с закрытых аккаунтов. Думаю, какая-то школота. Раздосадованная, что задел их кумира.
Конечно, этот матч он провел гораздо сильнее, чем с ДР Конго, став первым футболистом в истории, который забил на шести чемпионатах мира. Криштиану был сверхмотивирован, а главное, имел много свободного пространства — благодаря авантюрной тактике Фабио Каннаваро.
На ЧМ-2026 я симпатизирую сборной Узбекистана — полагаю, как и все болельщики с постсоветского пространства. За командой приятно наблюдать — она не ставит глухой автобус у своих ворот, старается атаковать, получая удовольствие от футбола.
Но тут разница в классе с первых же минут дала о себе знать. В распоряжении Каннаваро всего три игрока высокого уровня — Хусанов, Файзуллаев да Шомуродов. Для победы над такой махиной, как Португалия, маловато. А уж соревноваться с ней в открытом футболе — просто самоубийство. Отсюда 0:5. А могло быть и 0:8.
Пять голов Месси в матчах с Алжиром и Австрией, дубль Роналду с Узбекистаном — красивая история. На века.
И все-таки остаюсь при своем мнении: ни Аргентина, ни Португалия с сегодняшними Лео и Криштиану чемпионат мира не выиграют. Впрочем, если кто-то из этих гениев вдруг опровергнет мой прогноз — буду только рад", — считает Руслан Нигматуллин.
«Португалия играет вдесятером, пока Роналду на поле. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст — 29 лет, это все иллюзии». Нигматуллин о Криштиану.