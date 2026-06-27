Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Лукаку установил новый рекорд Бельгии по голам на ЧМ (6), обогнав Вильмотса. У него 91 мяч за команду — идет 5-м в списке лучших бомбардиров в истории сборных

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил и отметился ассистом в матче ЧМ-2026 против Новой Зеландии (5:1).

Источник: Спортс‘’

33-летний нападающий «Наполи» вышел на замену на 85-й минуте и поразил ворота уже на 86-й — своим вторым касанием мяча в игре.

Это был его первый гол на турнире и 6-й — на чемпионатах мира в целом. Лукаку стал единоличным рекордсменом среди бельгийцев по голам на ЧМ, обогнав Марка Вильмотса (5).

В целом у Ромелу 91 гол за сборную в 129 играх — идет пятым в списке лучших бомбардиров в истории международного футбола.

Выше находятся лишь Криштиану Роналду (Португалия, 145 голов в 230 играх), Лионель Месси (Аргентина, 122 в 201), Али Даеи (Иран, 108 в 148) и Сунил Чхетри (Индия, 95 в 157).

Лукаку забил Новой Зеландии вторым касанием после выхода на замену на 85-й, а на 94-й сделал ассист. В матче с Египтом бельгиец спровоцировал автогол соперника через 23 секунды после выхода.