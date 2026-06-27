Лукаку установил новый рекорд Бельгии по голам на ЧМ (6), обогнав Вильмотса. У него 91 мяч за команду — идет 5-м в списке лучших бомбардиров в истории сборных

33-летний нападающий «Наполи» вышел на замену на 85-й минуте и поразил ворота уже на 86-й — своим вторым касанием мяча в игре.
Это был его первый гол на турнире и 6-й — на чемпионатах мира в целом. Лукаку стал единоличным рекордсменом среди бельгийцев по голам на ЧМ, обогнав Марка Вильмотса (5).
В целом у Ромелу 91 гол за сборную в 129 играх — идет пятым в списке лучших бомбардиров в истории международного футбола.
Выше находятся лишь Криштиану Роналду (Португалия, 145 голов в 230 играх), Лионель Месси (Аргентина, 122 в 201), Али Даеи (Иран, 108 в 148) и Сунил Чхетри (Индия, 95 в 157).
Лукаку забил Новой Зеландии вторым касанием после выхода на замену на 85-й, а на 94-й сделал ассист. В матче с Египтом бельгиец спровоцировал автогол соперника через 23 секунды после выхода.