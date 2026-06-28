Месси, Мбаппе, Возинья, Холанд и Винисиус — в сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).
Защитники: Кейто Накамура (Япония), Диней (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Марвен Сеная (Гана).
Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).
Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
Групповой этап ЧМ-2026 завершился 27 июня. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше