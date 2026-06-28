Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.76
П2
1.69
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Месси, Мбаппе, Возинья, Холанд и Винисиус — в сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Opta представила символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Кейто Накамура (Япония), Диней (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Марвен Сеная (Гана).

Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).

Групповой этап ЧМ-2026 завершился 27 июня. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше