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Роналдо о том, что Месси и Мбаппе обогнали его по голам на ЧМ: «Они оба заслуживают стать лучшим бомбардиром. Лео — один из величайших за всю историю, а Килиан — наследник легенд футбола,

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, как относится к тому, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе превзошли его достижение по голам на чемпионате мира.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, как относится к тому, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе превзошли его достижение по голам на чемпионате мира.

На мировых первенствах Роналдо забил 15 мячей.

— Месси (19 голов) и Мбаппе (16 голов) только что обогнали вас и теперь борются за рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Что вы об этом думаете?

— Это помогает понять, что все рекорды существуют для того, чтобы их превосходили, и что футбол в любом случае выходит за рамки цифр.

Нужно думать и о наследии, которое мы оставляем после себя. Они оба, без сомнения, игроки, которые выходят за пределы статистики и заслуживают стать лучшими бомбардирами в истории турнира.

Месси — один из величайших футболистов за всю историю игры, и даже сейчас он продолжает быть влиятельным и решающим игроком.

Что касается Мбаппе — его стиль игры напоминает мне меня самого в лучшие годы. Он один из величайших футболистов современности и естественный наследник легенд футбола, — сказал Роналдо.