Ромарио о Роналду: «Сейчас не время завершать карьеру. Он должен идти к своей цели — тысяче голов. Криштиану сам поймет, когда придет момент остановиться»

— Мы говорили о дискуссиях во Франции вокруг Мбаппе, и теперь хотел бы задать вопрос о разговорах в Португалии вокруг Криштиану Роналду. Понимаете ли вы, что иногда, несмотря на все его качества, статус легенды, которую он олицетворяет, и даже несмотря на то, что его любят как в Португалии, так и за ее пределами, он все же может подвергаться критике?