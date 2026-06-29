Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте — умеют то, что не под силу другим. Но Харри — лучший завершитель в футболе&raqu

Возможно, это прозвучит нелепо, учитывая все достижения Харри, но я не думаю, что он родился, чтобы стать тем игроком, которым он является сегодня. Именно поэтому он мне нравится. Именно поэтому я без колебаний называю его величайшим английским нападающим в истории.