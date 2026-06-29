Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте — умеют то, что не под силу другим. Но Харри — лучший завершитель в футболе&raqu

"Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что ошибался насчет нападающих. Харри Кейн — пример того, почему я изменил свое мнение.
В молодости я думал, что бомбардиры просто рождаются такими. Думал, что завершение атак — это инстинкт. Либо он есть, либо его нет. Возможно, так я думал и про себя.
Возможно, это прозвучит нелепо, учитывая все достижения Харри, но я не думаю, что он родился, чтобы стать тем игроком, которым он является сегодня. Именно поэтому он мне нравится. Именно поэтому я без колебаний называю его величайшим английским нападающим в истории.
Некоторые игроки обладают талантами, которым просто невозможно научить. Невероятная скорость. Координация. Главный дар Харри — не физический, а психологический.
Много лет назад я проводил с Кейном время, снимая мастер-класс для нападающих. Слушая его рассказы о тренировках, повторениях и мельчайших деталях завершения атак, быстро понимаешь, что ничего не произошло случайно. Он добился всего сам.
Алан Ширер был похож на него. И у Харри точно такой же менталитет. Неустанный. Одержимый. Абсолютно убежденный, что если он будет работать усерднее других, то станет лучше всех остальных.
Я много лет наблюдал за игрой Лионеля Месси, а теперь и Килиана Мбаппе — футболистов, которые заставляют тебя подпрыгивать на месте, потому что они умеют делать то, что не под силу никому другому.
Харри никогда не был для меня таким игроком — и все же он, без сомнения, лучший завершитель в мировом футболе", — считает Майкл Оуэн.