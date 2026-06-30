Нойер провел 23-й матч на ЧМ и догнал Мальдини. Вратаря Германии опережают Месси, Маттеус, Роналду и Клозе

Теперь игрока «Баварии» опережают Мирослав Клозе (24 матча за Германию), Криштиану Роналду (25 матчей за Португалию, продолжает выступление на текущем турнире), Лотар Маттеус (25 матчей за Германию) и Лионель Месси (29 матчей за Аргентину, продолжает выступление на текущем турнире).