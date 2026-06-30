Нойер провел 23-й матч на ЧМ и догнал Мальдини. Вратаря Германии опережают Месси, Маттеус, Роналду и Клозе

40-летний голкипер «Баварии» принял участие в матче с Парагваем (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Таким образом, на счету Нойера 23 матча на ЧМ. Немец догнал Паоло Мальдини, проведшего 23 матча за сборную Италии.
Теперь игрока «Баварии» опережают Мирослав Клозе (24 матча за Германию), Криштиану Роналду (25 матчей за Португалию, продолжает выступление на текущем турнире), Лотар Маттеус (25 матчей за Германию) и Лионель Месси (29 матчей за Аргентину, продолжает выступление на текущем турнире).
Дичайшая серия пенальти: немцы чудом отыграли два удара, Нойер потащил — а Та все запорол.