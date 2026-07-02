Нани: «Месси постоянно ходит пешком по полю, экономит энергию, он взрывной игрок. Роналду тоже так делает, но если защитник рядом с ним с мячом, то он его не отпускает»

"Мы должны понимать, что в Бразилии игроки будут бегать за Неймара. В Франции будут бегать за Килиана Мбаппе, в Аргентине — за Лионеля Месси.
Месси постоянно ходит пешком, потому что экономит энергию. Он взрывной игрок и лучше всего проявляет себя в последней трети поля.
Роналду тоже так делает, он как бы говорит: «Не трать энергию на спринт на 54 метра».
Но Криштиану не может ходить по полю. Он не ходит слишком много. Если защитник находится рядом с ним с мячом, он не отпускает этого защитника. Он бежит за ним", — сказал Нани.
«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану.