Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.90
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2

Нани: «Месси постоянно ходит пешком по полю, экономит энергию, он взрывной игрок. Роналду тоже так делает, но если защитник рядом с ним с мячом, то он его не отпускает»

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани поделился мыслями о манере игры форварда команды Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Мы должны понимать, что в Бразилии игроки будут бегать за Неймара. В Франции будут бегать за Килиана Мбаппе, в Аргентине — за Лионеля Месси.

Месси постоянно ходит пешком, потому что экономит энергию. Он взрывной игрок и лучше всего проявляет себя в последней трети поля.

Роналду тоже так делает, он как бы говорит: «Не трать энергию на спринт на 54 метра».

Но Криштиану не может ходить по полю. Он не ходит слишком много. Если защитник находится рядом с ним с мячом, он не отпускает этого защитника. Он бежит за ним", — сказал Нани.

«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану.