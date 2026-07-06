Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция — у меня ощущение, что это повторится сейчас»

Сейчас есть, конечно, фавориты. Лучших футболистов мира, конечно, я знаю, поэтому, в принципе, болею за Португалию. Но терзают сомнения. В прошлом в финале играли, по-моему, Аргентина и Франция. У меня такое ощущение, что это повторится сейчас", — сказал Костомаров.