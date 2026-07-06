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Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция — у меня ощущение, что это повторится сейчас»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира по футболу.

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Источник: Спортс‘’

«Конечно, [смотрю]. Прямо так, чтобы “топил” за кого-то, такого нет. Обычно, если Россия играла, я, конечно, всегда болел за Россию, как бы она ни играла.

Сейчас есть, конечно, фавориты. Лучших футболистов мира, конечно, я знаю, поэтому, в принципе, болею за Португалию. Но терзают сомнения. В прошлом в финале играли, по-моему, Аргентина и Франция. У меня такое ощущение, что это повторится сейчас", — сказал Костомаров.

Также он высказался о сравнениях аргентинца Лионеля Месси с португальцем Криштиану Роналду.

«Да они оба крутые. Выиграет тот — вау, выиграет этот — тоже вау! Выиграет [француз Килиан] Мбаппе — это тоже вау. Они суперфутболисты», — отметил экс-фигурист.