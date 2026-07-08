Ромарио: «Роналду не родился с талантом Месси, Марадоны, Неймара или Роналдиньо, но он монстр. Благодарю его за все, что он сделал для футбола»

Он близок к тому, чтобы забить тысячу голов, ему нужно забить еще 24. К сожалению, он стал одним из великих футболистов [не выигравших чемпионат мира], но он на одном уровне с Пеле, Месси, Марадоной, Ромарио, Роналдо и так далее!" — сказал Ромарио в видео для Romário TV.