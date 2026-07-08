Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.61
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 4:3
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Ромарио: «Роналду не родился с талантом Месси, Марадоны, Неймара или Роналдиньо, но он монстр. Благодарю его за все, что он сделал для футбола»

Экс-форвард сборной Бразилии Ромарио высказался о роли Криштиану Роналду в мировом футболе.

Все новости футбола в МАКС

"Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Криштиану Роналду за все, что он сделал. Он не родился с талантом Месси, Марадоны, Неймара или Роналдиньо, но он монстр. То, что он сделал для футбола, для тех, кто любит футбол…

Он близок к тому, чтобы забить тысячу голов, ему нужно забить еще 24. К сожалению, он стал одним из великих футболистов [не выигравших чемпионат мира], но он на одном уровне с Пеле, Месси, Марадоной, Ромарио, Роналдо и так далее!" — сказал Ромарио в видео для Romário TV.