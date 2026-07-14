Лебеф о пенальти: «Не понимаю, почему Месси и Мбаппе не способны проявить прагматизм, пробить с 9,5 метра — просто. Они играют с вратарем, но это уже неуважение к нему»

"Не понимаю, почему такие талантливые и технически виртуозные игроки, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе, не способны проявить простоту и прагматизм.
Для футболиста пробить девяти с половиной метра — очень просто. Вместо того чтобы думать о себе, они играют с вратарем.
На мой взгляд, это уже проявление неуважения к вратарю. Они ждут до последнего момента, чтобы посмотреть, в какую сторону вратарь бросится, и только тогда меняют направление удара.
Есть один игрок, который делает это очень хорошо — это Неймар. Я был довольно строг к нему на протяжении всей его карьеры, но при исполнении пенальти он феноменален: он способен в последний момент изменить направление удара. Но это чрезвычайный риск.
Нужно выбрать угол, не менять решение, даже если вратарь дернется, и не терять из виду то, что ты хочешь сделать.
Очень сильный удар по земле примерно в 50 сантиметрах от штанги — вратарю практически невозможно это отразить", — сказал Франк Лебеф.