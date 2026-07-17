Сергей Лазарев о финале ЧМ: «Буду болеть за Месси, “брата-близнеца”. Сын болеет за “Реал”, Мбаппе — его любимый игрок. Он расстроился, когда Франция вылетела»

— Я достаточно спокойно отношусь к футболу, но в последнее время все больше им увлекаюсь благодаря сыну. Никита сам играет в футбол, и мы даже ездили с ним в Испанию на матч Ла Лиги — он очень хотел увидеть своего любимого Мбаппе. Но в тот день Мбаппе не вышел в стартовом составе из-за травмы. Мы очень расстроились, потому что специально прилетели ради него.