Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем — в сборной лучших игроков ЧМ-2026 по мнению ESPN

В состав, среди прочего, вошли такие игроки, как Возинья, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Родри и Эрлинг Холанд.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
Защитники: Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси (все — Испания), Джед Спенс (Англия);
Полузащитники: Айюб Буадди (Марокко), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия);
Форварды: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
Бруну, Неймар, Вальверде, Виртц, ван Дейк и Киммих — в сборной разочарований ЧМ-2026 по версии ESPN.