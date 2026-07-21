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Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем — в сборной лучших игроков ЧМ-2026 по мнению ESPN

ESPN опубликовал символическую команду из лучших футболистов на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В состав, среди прочего, вошли такие игроки, как Возинья, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Родри и Эрлинг Холанд.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

Защитники: Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси (все — Испания), Джед Спенс (Англия);

Полузащитники: Айюб Буадди (Марокко), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия);

Форварды: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).

Бруну, Неймар, Вальверде, Виртц, ван Дейк и Киммих — в сборной разочарований ЧМ-2026 по версии ESPN.