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Батраков составил идеального футболиста: скорость Мбаппе, сила Роналду, техника и интеллект Месси, игра головой Кейна, харизма Пепе, правая нога Педри

Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник «Локомотива» и сборной России назвал игроков, которых считает идеальными по различным характеристикам.

Скорость: Килиан Мбаппе.

Техника: Лионель Месси.

Правая нога: Педри.

Левая нога: Лионель Месси.

Игра головой: Харри Кейн.

Харизма: Пепе.

Интеллект: Лионель Месси.

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