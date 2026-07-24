Неймар о критике за участие в покерном турнире в день матча «Сантоса»: «У меня был выходной, но люди все равно продолжают обсуждать. Займитесь своей жизнью»

"Я как раз готовился ко второй тренировке и вспомнил, что в мой выходной многие начали обсуждать то, что я пошел играть в покер. Я потренировался утром, не поехал на матч, а затем снова вернулся к тренировкам. У меня был выходной. Но люди все равно продолжают обсуждать.