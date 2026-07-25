Симонс об уходе из «Барсы»: «Они не верили в меня, сказали, что рассчитывают на других. Переход в “ПСЖ” — лучшее решение в жизни, я тренировался с Неймаром, Месси,

«С их стороны было совершенно ясно, что они не верили в меня. Тогда я решил ничего не говорить, потому что был сосредоточен только на футболе. Но мне сказали: “У нас есть другие игроки, в которых мы верим и которым хотим предложить контракт, но ты не входишь в число тех, кто действительно является частью нашего проекта”. Для меня после этого все стало очевидно. Люди не знают, что произошло на самом деле, они судят по тому, что слышали. Но вот это и есть настоящая история.
Я провел там всю свою жизнь. Прошел через разные этапы, пережил там все — все мое детство прошло в этом клубе, поэтому я люблю «Барселону». Все, что тогда писали, причиняло боль и мне, и моей семье. Все было очень просто: в тот момент они сделали ставку на других ребят, и я это принял. При этом у меня было предложение от «ПСЖ» с действительно большим проектом. Мне было 16 лет, я тренировался с лучшими футболистами мира, поэтому решение было легким.
Когда друзья спрашивают меня, я отвечаю, что это лучшее решение, которое я принял в своей жизни. Возможно, люди говорят, что я не играл, но рядом со мной были Неймар, Месси и Мбаппе. Очень трудно получать игровое время, когда они хотят играть в каждом матче. Но это был лучший опыт, который я мог получить, потому что я многому у них научился", — сказал Симонс в интервью The Sports Agents.