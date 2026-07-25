Симонс об уходе из «Барсы»: «Они не верили в меня, сказали, что рассчитывают на других. Переход в “ПСЖ” — лучшее решение в жизни, я тренировался с Неймаром, Месси,

«С их стороны было совершенно ясно, что они не верили в меня. Тогда я решил ничего не говорить, потому что был сосредоточен только на футболе. Но мне сказали: “У нас есть другие игроки, в которых мы верим и которым хотим предложить контракт, но ты не входишь в число тех, кто действительно является частью нашего проекта”. Для меня после этого все стало очевидно. Люди не знают, что произошло на самом деле, они судят по тому, что слышали. Но вот это и есть настоящая история.