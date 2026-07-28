Новый сезон Кубка России по футболу стартует матчами «пути регионов»

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сезон-2026/27 Фонбет — Кубка России по футболу стартует во вторник матчами первого раунда «пути регионов». Клубы Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) вступят в борьбу через неделю.
В новом сезоне Кубка России примут участие 16 любительских клубов. Три будут представлять Медиалигу — 2Drots, ФК 10 и «СКА-Ростов». Также в турнире выступят «Тосно» из Ленинградской области, махачкалинский «Анжи», владивостокский «Анри», барнаульский «Темп», «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска, петербургские СШ «Кировец-Восхождение» и «Московская застава — Кристалл», «БоМиК» из Цивильска, пермский «Ильпар», «Металлург» из Аши, ногинское «Красное Знамя», «СШ по футболу» из Читы и объединенный клуб «Фанком Броук Бойз», состоящий из любительского «Фанкома» и медийного «Броук Бойз».
Как и в прошлом сезоне, в Кубке России сыграют бывшие нападающие сборной России Федор Смолов и Ари, которые будут выступать за «Фанком Броук Бойз». Смолов с 158 голами делит восьмое место с Андреем Аршавиным в списке бомбардиров российского футбола. В первом раунде «Фанком Броук Бойз» во вторник на выезде сыграет с «БоМиКом», матч начнется в 15:00 мск и откроет программу нового сезона Кубка России.
2Drots также во вторник проведет домашний матч с «Орлом», игра пройдет на «Космос-Арене» во Внуково и начнется в 20:00 мск. Ожидается, что за команду Медиалиги прощальный матч в карьере проведет бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.
Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов», этого добивались 2Drots, «Броук Бойз» и «Амкал», который в этом году в турнире не выступит. «Тосно» сыграет в Кубке России впервые с победного турнира-2017/18. После этого клуб был расформирован, официальное возрождение произошло в октябре 2025 года. В первом раунде соперником «Тосно» будет «Кировец-Восхождение», встреча пройдет 29 июля и начнется в 18:00 мск.
Также на этой стадии Кубка России пройдут матчи «Анжи» — «Нефтяник», «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют», «Ильпар» — «Металлург», «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя», «СКА-Ростов» — «Зенит» (Пенза), «Анри» — «Динамо» (Барнаул), «Темп» — КДВ, ФК 10 — «Космос». Игра между «СШ по футболу» и «Иркутском» не состоится, так как клуб из Иркутска прекратил существование, поэтому читинская команда автоматически выйдет в следующий раунд. Кроме того, победитель матча «Анжи» — «Нефтяник» пройдет в третий раунд «пути регионов», потому что во втором раунде ему не сможет противостоять «Чайка» из Ростовской области, которая снялась с Кубка России. Для выхода в плей-офф «пути регионов» клубам нужно пройти шесть раундов. Представители Лиги Пари (Первой лиги) стартуют с четвертого раунда.
«Путь РПЛ», регламент, рекорды
Клубы РПЛ стартуют в новом сезоне Кубка России 4 августа. Группы «пути РПЛ» выглядят следующим образом: квартет A — «Рубин», «Спартак», «Оренбург», «Родина», B — «Динамо» (Москва), «Ахмат», «Факел», «Краснодар», C — «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала), D — «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон». В плей-офф «пути РПЛ» выйдут два лучших клуба из каждой группы, третьи команды отправятся в плей-офф «пути регионов».
Российский футбольный союз (РФС) внес небольшие изменения в регламент Кубка России. Матчи плей-офф теперь будут начинаться с ⅛ финала вместо ¼ финала, как это было в предыдущих сезонах. Сетки «пути РПЛ» и «пути регионов» будут завершаться полуфиналами. Также изменился порядок определения хозяев в плей-офф «пути РПЛ» — в парах ⅛ финала первый матч дома проведут команды, занявшие вторые места в своих группах. На стадиях ¼ финала и ½ финала «пути РПЛ» право принять первый матч получат клубы, набравшие меньше очков на групповом этапе. При равенстве очков преимущество будет отдано командам с худшими дополнительными показателями. Ранее очередность домашних встреч определялась жеребьевкой.
В новом сезоне Кубка России может быть обновлен бомбардирский рекорд турнира. В списке лучших бомбардиров лидирует бывший футболист волгоградского «Ротора» Олег Веретенников, в его активе 24 гола. Его могут обойти форвард московского «Динамо» Иван Сергеев (23 мяча) и нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев (22).
Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Краснодар». Рекордсменами по количеству титулов являются столичные «Локомотив» и ЦСКА, в активе которых по девять побед.