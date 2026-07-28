Новый сезон Кубка России по футболу стартует матчами «пути регионов»

Также на этой стадии Кубка России пройдут матчи «Анжи» — «Нефтяник», «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют», «Ильпар» — «Металлург», «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя», «СКА-Ростов» — «Зенит» (Пенза), «Анри» — «Динамо» (Барнаул), «Темп» — КДВ, ФК 10 — «Космос». Игра между «СШ по футболу» и «Иркутском» не состоится, так как клуб из Иркутска прекратил существование, поэтому читинская команда автоматически выйдет в следующий раунд. Кроме того, победитель матча «Анжи» — «Нефтяник» пройдет в третий раунд «пути регионов», потому что во втором раунде ему не сможет противостоять «Чайка» из Ростовской области, которая снялась с Кубка России. Для выхода в плей-офф «пути регионов» клубам нужно пройти шесть раундов. Представители Лиги Пари (Первой лиги) стартуют с четвертого раунда.