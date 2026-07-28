Магомед Оздоев: «В РПЛ хорошее судейство — ему уделяют много внимания, а надо больше играть в футбол. Нужно делать акцент на том, как повысить уровень игры»

— Сильно ли изменился чемпионат России?
— Думаю, да. Очень много борьбы стало — это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было.
— А если сравнивать его с греческим, какой вам больше по душе?
— Пока тяжело сказать, так как я провел всего одну игру за «Краснодар» после возвращения в Россию. Думаю, об этом можно будет говорить только в конце сезона.
— Как вы можете охарактеризовать греческий чемпионат?
— Он плюс-минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры.
— Судейство в Греции жестче, чем в России?
— Не сказал бы. Думаю, что и в российском чемпионате хорошее судейство. Просто ему уделяют очень много внимания, а надо больше играть в футбол.
С таким количеством фолов нам нужно оценивать не судейство, а делать акцент на том, как повысить уровень игры, — сказал Магомед Оздоев.