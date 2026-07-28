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«Сантос» не наказал Неймара за уход с тренировки без разрешения и конфликт с молодыми игроками. Форвард провел занятие с командой, на нем присутствовал отец

«Сантос» не наказал 34-летнего нападающего Неймара на фоне оскорблений партнеров и ухода с тренировки без разрешения.

Источник: Спортс‘’

Напомним, сообщалось, что после матча 20-го тура чемпионата Бразилии против «Шапекоэнсе» (2:2) Неймар назвал 21-летнего Габриэла Бонтемпо «куском дерьма», а также на повышенных тонах поговорил с 19-летним Жоао Ананьясом. Неймар отрицает этот конфликт.

После этого, 26 июля, в воскресенье, форвард покинул тренировку без разрешения клуба и не принял участия в запланированных мероприятиях. Он сфотографировался и выпил кофе на базе.

Неймар полноценно вернулся к работе с командой в понедельник, 27 июля. Тренировку посетил также отец футболиста, который поговорил с президентом и руководством клуба.

В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 2 передачи в 9 матчах чемпионата Бразилии.

Неймар назвал «куском дерьма» партнера по «Сантосу». А потом устроил демарш.