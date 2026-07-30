Алдервейрелд считает, что Кейн может выиграть «Золотой мяч»: «Харри — это бомбардир, но делает игру команды лучше. Он один из лучших в мире»

"На мой взгляд — да.
Раньше на «Золотой мяч» всегда претендовали быстрые футболисты, умеющие хорошо обводить и все такое. Были Лионель Месси и Криштиану Роналду, но Харри очень хорош.
Понятно, что он бомбардир, но, с другой стороны, Харри — это настоящий командный игрок. Он делает игру команды лучше.
Все говорят о том, что он все больше опускается в полузащиту, но его выбор позиции очень хорош, когда ты под давлением и нужно немного передохнуть.
Когда отдаешь ему мяч, он очень хорошо использует свое тело. Очень хороший нападающий. Думаю, он один из лучших в мире. Очень разносторонний футболист", — сказал Тоби Алдервейрелд.