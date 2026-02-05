Ферстаппен лидирует в «Формуле-1» с годовым доходом в 70 миллионов долларов

Возглавил список 4-кратный чемпион мира, нидерландец Макс Ферстаппен.
Рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков в 2026 году выглядит следующим образом:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 миллионов долларов.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 60 миллионов долларов.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 34 миллиона долларов.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 34 миллионов долларов.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 30 миллионов долларов.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 20 миллионов долларов.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 13 миллионов долларов.
8. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») — 13 миллионов долларов.
9−11. Алекс Албон («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») — по 12 миллионов долларов.
Далее в списке следуют: Серхио Перес («Кадиллак», 8 миллионов), Нико Хюлькенберг («Ауди», 7 миллионов), Эстебан Окон («Хаас», 7 миллионов), Исак Хаджар («Ред Булл», 5 миллионов), Валттери Боттас («Кадиллак», 5 миллионов), Габриэл Бортолето («Ауди», 2 миллиона), Андреа Кими Антонелли («Мерседес», 2 миллиона), Оливер Берман («Хаас», 1 миллион), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз», 1 миллион), Франко Колапинто («Альпин», от 0,5 до 1 миллиона), Арвид Линблад («Рейсинг Буллз», от 0,5 до 1 миллиона).