Ферстаппен лидирует в «Формуле-1» с годовым доходом в 70 миллионов долларов

Издание RacingNews365 опубликовало рейтинг предполагаемых годовых зарплат пилотов Формулы-1 на сезон 2026 года.

Источник: Reuters

Возглавил список 4-кратный чемпион мира, нидерландец Макс Ферстаппен.

Рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков в 2026 году выглядит следующим образом:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 миллионов долларов.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 60 миллионов долларов.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 34 миллиона долларов.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 34 миллионов долларов.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 30 миллионов долларов.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 20 миллионов долларов.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 13 миллионов долларов.

8. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») — 13 миллионов долларов.

9−11. Алекс Албон («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») — по 12 миллионов долларов.

Далее в списке следуют: Серхио Перес («Кадиллак», 8 миллионов), Нико Хюлькенберг («Ауди», 7 миллионов), Эстебан Окон («Хаас», 7 миллионов), Исак Хаджар («Ред Булл», 5 миллионов), Валттери Боттас («Кадиллак», 5 миллионов), Габриэл Бортолето («Ауди», 2 миллиона), Андреа Кими Антонелли («Мерседес», 2 миллиона), Оливер Берман («Хаас», 1 миллион), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз», 1 миллион), Франко Колапинто («Альпин», от 0,5 до 1 миллиона), Арвид Линблад («Рейсинг Буллз», от 0,5 до 1 миллиона).

