Мик Шумахер дебютирует на «Индианаполис 500». Он выступит в шлеме в честь отца

Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер готовится к дебюту в легендарной гонке «Индианаполис 500». 27-летний немец выйдет на старт в специальном шлеме, посвященном его отцу — семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру.
Культовый дизайн
Шлем уже показали публике: он выполнен в красных цветах, а его дизайн отсылает к экипировке, которую Михаэль Шумахер использовал в 2006 году — своем последнем сезоне в «Феррари». На вершине шлема нарисованы семь звезд — по одной за каждое чемпионство немца в «королевских гонках».
«Индианаполис 500» пройдет 24 мая. На соревнованиях Шумахер-младший выступит за команду Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), которую он представляет с этого года. В нынешнем сезоне Мик провел уже пять заездов в IndyCar, но серьезных результатов не добивался.
Несмотря на это и статус гонки, у Шумахера нет особого подхода к «Инди 500».
«Буду ли как-то отдельно готовиться? Вообще-то нет. Пожалуй, и не буду. Если честно, вся эта шумиха на меня не действует. Мне не близка мысль о том, что Indy 500 — что-то вроде отдельного чемпионата, состоящего из одного этапа», — признавался недавно Мик.
27-летний Шумахер в 2021 и 2022 годах был основным пилотом команды «Формулы-1» «Хаас». Его лучшим результатом в «королевских гонках» стало шестое место на Гран-при Австрии-2022. В 2024 и 2025 годах он выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а с нынешнего сезона перешел в IndyCar, где продолжает карьеру.
Мик по-прежнему не теряет надежды вернуться в «Формулу-1». Осенью 2025-го в интервью Racingnews365 он заявил: «Конечно, “Ф-1” — очень специфичный мир, но это все-таки гонки на одноместных машинах. Я не вижу причин, почему переход в IndyCar может закрыть для меня эту дверь».
Шумахер-старший находится в сознании
Шлем в честь Шумахера-старшего — действительно трогательная акция. Напомним, Красный Барон завершил карьеру в 2013 году и получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Легендарный гонщик провел 250 дней в медикаментозной коме. С тех пор его состояние скрыто завесой тайны — семья не пускает к Михаэлю посторонних и тщательно дозирует информацию.
По последним данным, которые в январе опубликовало издание Daily Mail, Шумахер в сознании, а также «понимает некоторые вещи и может смотреть спортивные трансляции». Кроме того, он проводит много времени на свежем воздухе, иными словами — не находится в вегетативном состоянии, о котором часто сообщалось ранее.
Тем не менее ситуация остается тяжелой. Ранее родственники Шумахера подтверждали, что тот не способен передвигаться самостоятельно, а стоимость ухода за ним оценили в десятки тысяч фунтов в неделю.
Егор Сергеев