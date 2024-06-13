Гимнастка Васильева выиграла женское многоборье на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Лейла Васильева стала победительницей женского многоборья в спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Васильева набрала 56,450 балла. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова (56,100 балла). В тройку лидеров вошла Ангелина Мельникова из России (55,550).

Соревнования в отдельных видах пройдут 14 и 15 июня. Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.