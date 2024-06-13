Российский гимнаст Маринов стал победителем многоборья на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов занял первое место в многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Маринов набрал 84,700 балла. Второе и третье места также заняли российские спортсмены: вторым стал Артур Далалоян (79,950 балла), третьим — Савелий Съедин (79,850).

19-летний Маринов на чемпионате России 2024 года выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, а также был вторым в упражнениях на брусьях и перекладине.