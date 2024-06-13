19:00 (мск), источник: ТАСС

Российский гимнаст Маринов стал победителем многоборья на Играх БРИКС

Второе место занял Артур Далалоян, третье — Савелий Съедин.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов занял первое место в многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Маринов набрал 84,700 балла. Второе и третье места также заняли российские спортсмены: вторым стал Артур Далалоян (79,950 балла), третьим — Савелий Съедин (79,850).

19-летний Маринов на чемпионате России 2024 года выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, а также был вторым в упражнениях на брусьях и перекладине.

Соревнования в отдельных видах пройдут 14 и 15 июня. Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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