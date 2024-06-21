Лала Крамаренко выиграла многоборье в художественной гимнастике на Играх БРИКС
В соревнованиях среди юниорок победу также одержала российская спортсменка — Кристина Войтенко.
В соревнованиях среди юниорок победу также одержала российская спортсменка — Кристина Войтенко.
КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко, выступающая в соревнованиях по художественной гимнастике, стала победительницей Игр БРИКС в индивидуальном многоборье. Турнир проходит в Казани.
По итогам четырех упражнений Крамаренко набрала 143,750 балла. Второе место заняла ее соотечественница Мария Борисова (142,600 балла). Третий и четвертый результаты также показали представительницы России — Диана Чугунихина (143,150) и Владислава Николаенко (136,550). Однако, согласно регламенту соревнований, бронзовую медаль получит представительница Белоруссии Анастасия Салос (133,450), занявшая пятое место.
В многоборье среди юниорок первое место заняла россиянка Кристина Войтенко (131,250), серебряным призером стала ее соотечественница Арина Ковшова (129,600), бронзовую медаль завоевала белоруска Николь Леута (119,400).
На Играх БРИКС разыгрывается 387 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет.