Лала Крамаренко выиграла многоборье в художественной гимнастике на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко, выступающая в соревнованиях по художественной гимнастике, стала победительницей Игр БРИКС в индивидуальном многоборье. Турнир проходит в Казани.

По итогам четырех упражнений Крамаренко набрала 143,750 балла. Второе место заняла ее соотечественница Мария Борисова (142,600 балла). Третий и четвертый результаты также показали представительницы России — Диана Чугунихина (143,150) и Владислава Николаенко (136,550). Однако, согласно регламенту соревнований, бронзовую медаль получит представительница Белоруссии Анастасия Салос (133,450), занявшая пятое место.