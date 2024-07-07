Батутист Литвинович одержал победу на этапе Кубка мира в Португалии

Пятый и финальный этап турнира 2024 года проходил в португальской Коимбре. В финале индивидуальных соревнований у мужчин Литвинович набрал 62,720 балла и завоевал золото, опередив серебряного призера Вейдзяна Фу из Китая почти на два с половиной очка. Тройку призеров дополнил француз Пьер Гузу, другой белорус Олег Рябцев занял седьмое место.



Еще один наш батутист Станислав Яскевич, который на прошлой неделе победил на этапе Кубка мира в Швейцарии, в этот раз остановился в полуфинале, а Себастьян Станкевич — на стадии квалификации. В женском зачете в Коимбре белоруска Екатерина Ершова стала 6-й, Злата Миниахметова — 10-й, Мария Сергеева и обладательница лицензии на Олимпиаду Виолетта Бордиловская завершили выступления в отборе.



Таким образом, в прошедшем сезоне Кубка мира Иван Литвинович завоевал три медали, ранее наш олимпийский чемпион Токио становился бронзовым призером этапов в Азербайджане и Германии. Всего заключительный старт в Португалии собрал более сотни спортсменов и стал для батутистов последней проверкой сил перед Играми-2024 в Париже.