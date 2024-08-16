Ирина Винер: Были мысли поменять гражданство и участвовать в Олимпиаде

«Я тоже думала об этом, советовалась. У нас тоже были такие мысли — поменять гражданство и участвовать в Олимпиаде. Но все-таки вот это наше ДНК — во всяком случае, в художественной гимнастике — когда флаг России поднимается, играется гимн России и болельщики на трибунах болеют за нас… Это пересилило наше желание выступать за другую страну. Нет, дети не согласились. И дети были очень озабочены этим, и у меня не было такого большого желания поменять гражданство этих девочек и готовить их для других стран», — ответила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.