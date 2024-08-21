Гимнастка, выигравшая медаль Олимпиады, обслуживает людей в ресторане. В Париже с ней завирусилось милое видео

Китайская гимнастка Чжоу Яцинь завирусилась и во время Олимпиады в Париже, и после нее.
18-летняя спортсменка в столице Франции заняла второе место в упражнении на бревне. Она уступила итальянке Аличе Д’Амато. Эта медаль стала для нее второй крупной в карьере. До Игр она взяла серебро на чемпионате мира-2023.
На церемонии награждения итальянка и ее соотечественница Манила Эспозито, ставшая третьей, удивили Яцинь. Гимнастка была шокирована и смущена одновременно, когда девушки начали кусать свои медали. О такой традиции Чжоу просто не знала. Но она быстро сориентировалась и тоже поднесла медаль к губам.
Вышло настолько мило, что кадры разошлись по интернету.
Пробовать медаль на зуб, кстати, начали с подачи фотографов, которые еще в 90-х были в поиске оригинальных кадров. Британские бегуны решили укусить медаль, что понравилось фотографам. Теперь без таких кадров никуда.
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После возвращения в Китай гимнастка снова удивила. По сети разошлось видео, где юная спортсменка обслуживает клиентов в ресторане, принадлежащем ее родителям в городе Хэнъян.
В олимпийской форме она несет тарелку с едой к столу.
Людям понравилось, что несмотря на звездность, Чжоу остается приземленным человеком.
«Это невероятно. Она такая скромная. Я вижу, как много детей помогают своим родителям/семье каждое лето в китайских ресторанах, куда я хожу обедать, мне нравится такое отношение», — написал один из пользователей.
В общем, китаянка сумела завоевать сердца незнакомых ей людей еще раз. И, кстати, пригласила всех в семейное заведение. Она сопроводила это снимком стены со всеми своими достижениями в спорте.
«Я рекомендую всем посетить ресторан моей семьи», — написала она в соцсетях.
Виктория Дмитриева