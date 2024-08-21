Гимнастка, выигравшая медаль Олимпиады, обслуживает людей в ресторане. В Париже с ней завирусилось милое видео

На церемонии награждения итальянка и ее соотечественница Манила Эспозито, ставшая третьей, удивили Яцинь. Гимнастка была шокирована и смущена одновременно, когда девушки начали кусать свои медали. О такой традиции Чжоу просто не знала. Но она быстро сориентировалась и тоже поднесла медаль к губам.