«Перед стрельбой между ними произошла ссора». В США задержали мужчину, убившего известную гимнастку

"Моя младшая сестра Кара была светом моей жизни, — высказалась старшая сестра девушки Каэли. — Она всегда улыбалась, всегда знала, что сказать, чтобы заставить людей смеяться, и была моим самым любимым человеком на планете. Я слышала, как многие говорили о спортивных достижениях Кары, которые действительно заслуживают того, чтобы их чествовали, но она могла дать миру гораздо больше, чем просто гимнастика.