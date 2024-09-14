Бомба в российском спорте! Такого назначения точно не ждали

Но оба пришли в спорт неспроста. И Усманов, и Лисин имеют звания мастеров спорта. И для них вклад в фехтование и стрельбу, соответственно — это дань любимому делу. Белозеров же очень далек от гимнастического мира. Но ведь это вполне может быть нивелировано его управленческим опытом? Да и что-то подсказывает: тот же Титов с его связями и опытом должен остаться в управлении новой федерацией.