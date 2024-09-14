Бомба в российском спорте! Такого назначения точно не ждали

Сенсация в российском спорте! Главным кандидатом на пост главы объединенной гимнастической федерации стал босс РЖД Олег Белозеров. О неожиданной инициативе — в материале РИА Новости Спорт.
«Опытный управленец»
О выдвижении Белозерова первым заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Чиновники знакомы давно и работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог.
«Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека, — сказал Дегтярев РИА Новости. — РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Поэтому министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», — подчеркнул министр.
Так кто такой Олег Белозеров?
Он с детства увлекался спортом, в особенности легкой атлетикой. Но профессиональную карьеру связал с экономикой. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, в этом же вузе защитил кандидатскую диссертацию. Занимал ряд руководящих должностей в компаниях, связанных с транспортом и логистикой, а в 2004 году возглавил Федеральное дорожное агентство. В 2009 году занял пост замминистра транспорта, спустя шесть лет — первого заместителя министра.
Сохранил «Локомотив»
Спортивному миру Белозеров стал известен в 2015 году после назначения на должность президента ОАО «Российские железные дороги».
По сути, в руках Белозерова тогда было будущее «Локомотива». По предложению премьер-министра России Дмитрия Медведева, РЖД стоило избавиться от ненужных трат, среди которых была и московская команда. Мог оказаться «на улице» и одноименный хоккейный клуб из Ярославля. РЖД даже обязали представить план реализации непрофильных активов. Но во многом благодаря Белозерову удалось сохранить поддержку спорта со стороны корпорации.
«Спорт, как и прежде, будем поддерживать, это точно. Тем более “Локомотив”, — успокоил тогда болельщиков новый глава РЖД.
Забавно, что в рейтинге главных отставок и назначений 2015 года уход члена исполкома РФС Владимира Якунина с поста главы РЖД и назначение на эту должность Олега Белозерова заняли второе место. Уступив лишь отставке Фабио Капелло и назначению Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.
Белозеров напрямую не вмешивался в управление футбольным клубом, доверяя назначенному менеджменту. При этом на посту президента РЖД он запомнился достаточно кардинальными действиями по чистке «верхов» организации. Тогда под горячую руку попало и руководство «Локомотива». В 2016 году клуб покинули главный тренер Игорь Черевченко и президент Ольга Смородская, которую сменил Илья Геркус. А в 2018 году железнодорожники завоевали свой третий титул чемпионов России.
Единственной нашумевшей темой, вокруг которой постоянно мелькала его фамилия, был возможный снос стадиона в Черкизове и переезд в «Лужники». Но и тогда, в 2021 году, Белозерову удалось быстро погасить разраставшуюся панику.
Уникальный случай
Еще один из крупных спортивных проектов при участии РЖД и непосредственно Белозерова — федеральный проект «Спорт — норма жизни». Соглашение о сотрудничестве было подписано главой корпорации и занимавшим тогда пост министра спорта Олегом Матыциным в 2021 году.
Вообще, назначение фигуры такого уровня на пост президента спортивной федерации — во многом уникальное. Одно дело — входить, например, в наблюдательный совет, но чтобы претендовать на пост непосредственного руководителя… Да, Василий Титов занимал одну из руководящих должностей в банке ВТБ, но это все же немного другое.
Подобных примеров совсем немного. Российский предприниматель и миллиардер Алишер Усманов на протяжении восьми лет возглавлял Федерацию фехтования России, а затем почти 14 лет был президентом Международной федерации фехтования. В этот же ряд можно поставить другого миллиардера, одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина, который до сих пор стоит у руля Стрелкового союза России, а ранее также руководил международной федерацией.
Но оба пришли в спорт неспроста. И Усманов, и Лисин имеют звания мастеров спорта. И для них вклад в фехтование и стрельбу, соответственно — это дань любимому делу. Белозеров же очень далек от гимнастического мира. Но ведь это вполне может быть нивелировано его управленческим опытом? Да и что-то подсказывает: тот же Титов с его связями и опытом должен остаться в управлении новой федерацией.