Гимнастка из России — спортсменка года в Германии. Чемпионка ОИ-2024 гордится, что покинула нашу страну

Девушка родилась 4 ноября 2006 года в Барнауле. Живет и тренируется в Германии с 12 лет. Почему именно там? Дедушка Дарьи по материнской линии — немец, к тому же у мамы тоже есть гражданство этой страны. Ее семья посчитала, что в России слишком высокая конкуренция, так что лучше попробовать зацепиться за шанс в другой стране. С переходом никаких проблем не возникло, так как она никогда не выступала за нашу сборную.