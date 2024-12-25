«Всех люблю и обнимаю»: Литвинович признан НОК лучшим спортсменом Беларуси 2024 года

Победу в номинации «Лучший спортсмен года» одержал батутист Иван Литвинович, который одержал победу на летних Олимпийских играх в Париже. Уроженец Вилейки защитил звание чемпиона, добытое три года назад в Токио. В первой половине сезона Литвинович выиграл общий зачет розыгрыша Кубка мира с тремя подиумами на этапах турнира (одна победа и две бронзы). За высокие результаты Иван был награжден орденом Отечества II степени.
«Благодарю подопечных за труд и терпение». Власова стала лучшим тренером года по версии НОК Соболенко и Бордиловская разделили звание лучшей спортсменки по версии НОК Сборная Беларуси по пляжному футболу признана НОК лучшей командой года.
«Хочу сказать спасибо Минспорта, НОК и Республиканскому центру олимпийской подготовки. Огромная благодарность моему тренеру Ольге Власовой, которая сделала меня тем человеком, который я есть. Это не только моя победа, это заслуга всей страны. Надеюсь, буду продолжать радовать болельщиков и дальше. Всех люблю и обнимаю», — сказал Литвинович.
Ранее на Премии Национального олимпийского комитета лучшими спортсменками страны были признаны теннисистка Арина Соболенко и батутистка Виолетта Бордиловская, лучшим тренером была названа Ольга Власова, звание лучшей команды досталось сборной Беларуси по пляжному футболу, в номинации «Прорыв года» победил гребец Евгений Золотой, а пловец Игорь Бокий был удостоен приза «За преданность олимпийскому движению».