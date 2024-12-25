«Всех люблю и обнимаю»: Литвинович признан НОК лучшим спортсменом Беларуси 2024 года

«Хочу сказать спасибо Минспорта, НОК и Республиканскому центру олимпийской подготовки. Огромная благодарность моему тренеру Ольге Власовой, которая сделала меня тем человеком, который я есть. Это не только моя победа, это заслуга всей страны. Надеюсь, буду продолжать радовать болельщиков и дальше. Всех люблю и обнимаю», — сказал Литвинович.