Роды в тюрьме, вражда с дочерью и наследство: легенда СССР на грани смерти

Если в спортивной карьере ей удалось добиться такого успеха, что повторить его смогла спустя аж 32 года только Алина Кабаева, то в обычной жизни все складывалось весьма печально. Большой скандал и даже судебные тяжбы со СМИ вызвала ситуация с завоеванными Карпухиной наградами, которые в 2011 году она передала в дар музею Бутырской тюрьмы. Доходило и до того, что чемпионке приписывали слова, которые она не произносила.