Роды в тюрьме, вражда с дочерью и наследство: легенда СССР на грани смерти

Карпухина родилась в Бутырской тюрьме, где ее мать отбывала наказание с конца 40-х годов. Отца будущая гимнастка никогда не видела, а только знала его имя — Рэм, и тот факт, что он был летчиком. В спорт она пришла в 11 лет, а уже через пять завоевала свой первый титул — абсолютной чемпионки мира.
Жизнь после завершения карьеры Карпухина посвятила тренерской деятельности, а позже занялась и политикой. Была членом КПРФ, баллотировалась сначала в Московскую городскую, а затем и в Государственную Думу.
Если в спортивной карьере ей удалось добиться такого успеха, что повторить его смогла спустя аж 32 года только Алина Кабаева, то в обычной жизни все складывалось весьма печально. Большой скандал и даже судебные тяжбы со СМИ вызвала ситуация с завоеванными Карпухиной наградами, которые в 2011 году она передала в дар музею Бутырской тюрьмы. Доходило и до того, что чемпионке приписывали слова, которые она не произносила.
Во время заседания суда она объяснила, что такое решение приняла ради детей, которые так же, как и она, рождаются и будут рождаться в неволе. Хотела подать пример, что даже в такой ситуации можно достигать настоящих вершин. «Дети, рожденные в неволе! Взлетев, храните жизни крылья!» — именно этот девиз украшает стенд с медалями легендарной гимнастки.
В семье Карпухиной, как это часто бывает, именно имущественный вопрос стал причиной разлада с единственной дочерью — Надеждой. Гимнастка не захотела прописывать в квартире своего зятя, и последующая ссора привела к плачевным для наследников последствиям.
Чемпионка мира переписала свою квартиру на государство, а сама переехала жить в пансионат для ветеранов труда, но и там обрести покой и душевное равновесие ей не удалось. Елена даже сняла несколько роликов о своей жизни в пансионате, а позже и вовсе заявила: «Я могу назвать это заведение конвейером смерти».
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы даже пришлось выступить с опровержением, в рамках которого было отдельно отмечено: «Информация о том, что из пансионата практически ежедневно “вывозят умерших людей”, не соответствует действительности».
«Гремит оркестр, и Лужники встречают новую дружину!
А я забыть все не могу, как выходил на лед Старшинов.
Как выходили Фирсов, Кузькин, братья Майоровы, Третьяк!
И медленно и величаво вверх поднимался алый стяг!».
(фрагмент стихотворения «Советским хоккеистам» Е. А. Карпухиной, 1992 год, опубликован на сайте Управы Мещанского района Москвы).
«Я устала быть сильной. Это моя финишная прямая, пожалуйста, разрешите мне ее прожить в покое и беззаботной радости», — заявляла Карпухина еще в 2016 году. Действительно, она стала примером для тысяч советских детей и достойна не только уважения и всенародной любви, но и человеческого счастья. Обрести которое иногда сложнее, чем стать абсолютной чемпионкой мира.
Сергей Смышляев