Откровения Ирины Винер: судьба Кабаевой, предательство Мамун, врач лишил Крамаренко мениска, Утяшева

За последний год в жизни главного тренера сборной России по художественной гимнастике многое изменилось — формирование объединенной федерации, уход с поста президента. Теперь Ирина Винер работает только в зале, но все равно остается важной фигурой в спорте.
В интервью ютуб-каналу «Надежда Стрелец» Винер рассказала о своей новой роли, об ошибке на операции Лалы Крамаренко и ответила Маргарите Мамун.
Sport24 записал все самое интересное.
Винер о преемнике
Слава Богу, есть преемник на роль президента художественной гимнастики. Появилась девочка, десятикратная чемпионка мира, Ольга Капранова. Она может заниматься этой бумажной работой, которая отнимала у меня огромное количество времени. Я очень страдала, когда была президентом, потому что у меня оставалось недостаточно времени для работы в зале. Я ведь линейный тренер, и я ставлю программы, отрабатываю их, работаю с детьми, объясняю им.
Винер об Олимпиаде в Токио
Несколько Олимпиад говорили о том, что хватит России уже золотые медали выигрывать. То, что в плавании выигрывают без конца американцы, австралийцы, это нормально. Считалось неприемлемым, что выигрывает одна и та же страна. При отсутствии зрителей, при отсутствии моем, на Олимпиаде в Токио получилось. Девочка потеряла последний вид и на четырех ногах подходила к нему. Это неприемлемо для олимпийской чемпионки, но все-таки олимпийской чемпионкой стала не Дина Аверина, которая выполнила все виды программы блестяще.
— По поводу победы Линой Ашрам очень много споров. Многие говорят, что она победила по делу, другие говорят, что все-таки Россию засудили. Это субъективный вид спорта. Я читала мнения экспертов, которые говорят, что Линой Ашрам очень сильная спортсменка, и она действительно могла претендовать на эту медаль…
— Очень сильная спортсменка не может потерять вид, на четвереньках подходить к нему и стать олимпийской чемпионкой. Она всегда была сильной спортсменкой. Я ее ставила во многих вещах в пример своим девочкам, но она никогда не была первой.
— А в каких вещах вы ее ставили в пример?
— Некоторые переходы она делает очень здорово, не видим, как подкладывает ленту под ногу, не видим, со спины бросает. Это я ставила в пример. Я всегда учусь и детей учу, чтобы они не замыкались в своем величии, а всегда учились. На первом месте ты стоишь, ты звезда. Встала с этого места, ты никто. И все сначала.
Винер о детях
У меня в гороскопе написано: «Успех в жизни благодаря любви к детям». Я детей люблю и считаю их лучшими людьми на земле. Они все слышат и понимают. Детей до 5−7 лет надо спрашивать совета по всем вопросам: по здоровью, по бизнесу, принимать это лекарство или другое, к какому врачу идти и так далее.
Например, приходит ко мне тут на работу устраиваться, я посылаю самую маленькую и говорю: «Подойди к этой тетеньке или к этому дяденьке и поговори, потом мне скажешь, берем мы или не берем». Как она уже говорит, я не знаю. Но потом подходит и говорит: «Плохая тетенька». Ну и все, до свидания. Даже разговаривать с ней не буду.
Винер о тренерских методах
Никакой жесточайшей дисциплины нет. Дисциплина должна быть, чтобы вовремя прийти на тренировку, правильно размяться, слушать тренера. Чтобы была еще искра божья, которую должен зажечь тренер.
— Бывало ли у вас когда-нибудь, что родители бунтовали? Слишком много вас в их жизни, вы же себя мамой называли, они вас называли мамой.
— Ревновали? Нет, они, наоборот, хотели, чтобы я их тоже была тренером. Они знали, что дети как в коконе. А кому из родителей это не нравится? Всем нравится. Нет, у меня с родителями не было никаких проблем. Бывали родители очень хорошие. Например, мама Алины Кабаевой была моим союзником во всех делах. И я думаю, что без ее мамы она бы тоже не состоялась с такой степенью, к которой она состоялась, когда была спортсменкой.
— А какие основные проблемы? В основном это набор веса?
— Нет, это не в основном. Лала Крамаренко, она не худенькая, не тоненькая, но у нее есть внутреннее содержание. Если я ей объясняю, что в увертюре в Пиковой даме она должна показать за 1,5 минуты двух сумасшедших: одного сумасшедшего Германа, а вторую сошедшую с ума Лизу, которая кончила жизнь. Если я могу ей это внушить, если она это делает, это уже победа. Мне бог дает таких детей, которые часто становятся моими соратниками и понимают меня. Счастье это когда тебя понимают. Но это дается очень нелегко, это и слезы и непонимание, это и еще раз, и еще раз.
Когда Солдатова делала песню Долиды «Мама», и вот она бежит ко мне, нет, плохо бежит, много раз нужно повторять просто бег к маме, не все тренеры способны на это, к сожалению.
— Вы упомянули Солдатову. Она в какой-то момент просто пропала. Считалась самой красивой гимнасткой в стране, в мире. Самые разные мистические истории были. Говорили о том, что она чуть ли не пыталась свести счеты с жизнью.
— Все неправда. Просто девочка очень эмоциональная и очень страдала от того, что поправляется. Всякими способами, нормальными и ненормальными старалась похудеть. Это очень влияло на ее психику. Поэтому она закончила. Еще у нее были моменты, когда она не выполняла те элементы, которые она должна была выполнить правильно. Боялась, трусила. Я могла требовать. Могла очень требовать, но у нее не получалось. Так бывает у одних из-за веса, у других из-за эмоций. У третьих из-за родителей, которые на веревочке спускают баночку с котлетами и шоколадками. Жалеют своих детей. Дорога в ад устлана благими намерениями любящих родителей.
Винер о врачебных ошибках
Иногда врачи делают ошибки. Например, Утяшева. Мне все врачи говорили, что она симулянтка, филонит. А я вижу, что она идет по дороге, а я за ней наблюдаю из окна, и она хромает. Пока я не уехала в Германию, отвезла ее в самую дорогую клинику, ей не сделали полное обследование. Оказалось, что у нее кость разошлась на ноге.
— А почему врачи здесь, в России, не видели этого?
— А почему? А почему Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ее делал, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле. Сделала там восстановительные процедуры, но уже отрезанные не восстановишь. Это тоже наши врачи.
Не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома. Жалею бедную мою. Она это знает и старается, чтобы все-таки как-то вернуться. Но я все делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаю. Если даже эта девочка закончит, она все равно поймет, что, уже не имея никаких шансов, я все равно ей помогала. Я все равно все делала для того, чтобы она понимала, что я ее люблю, жалею.
— Когда Ляйсан Утяшеву вы отвезли в Германию в самую дорогую клинику, вы это делали за свой счет?
— Естественно. В федерации тогда не было никаких денег. У меня дети жили всегда дома. О каких счетах можно говорить, когда я их усыновляю и удочеряю? Это мои дети уже все. Какие могут быть детей и деньги? Мать тратит деньги на своего ребенка. Так это законно, это нормально. И до сегодняшнего дня это так.
Винер о Канаевой и Барсуковой
Иногда даже было непонятно, зачем Канаева делает столько. Я ей говорила: «Не надо, у тебя здесь только половина поворота». А она старалась делать один, чтобы засчитали половину. Был такой момент, когда они отдыхали, а она в это время вставала и шла тренироваться. Да, это была очень-очень-очень трудолюбивая и умная девочка Женя Канаева.
И такой же была, между прочим, Юлия Барсукова. Сколько прогонов делала она по своему собственному желанию. Она и стала олимпийской чемпионкой, придя ко мне с 26-го места чемпионата России.
— Стала бы Барсукова олимпийской чемпионкой, если бы Кабаева не ошиблась?
— Стала бы, если бы, да кабы, то во рту росли бы грибы, и был бы не рот, а целый огород. У каждого есть своя дорога в дюнах. Кабаева ошиблась, потому что так должно было быть. А Барсукова стала олимпийской чемпионкой, потому что тоже так должно было быть. Если рассказать всю историю и географию, почему так получилось, это будет сюжет для небольшого романа.
Она же попала на Олимпиадус отвислым коленом, потому что у нее была травма и температура 39. И она выступала. Очень жестокая, злая такая тетенька. Ее не выпускали, наши врачи сказали, с таким коленом невозможно выступать. Я ее привезла к испанским врачам, и пожилой доктор стал ей крутить ногу и говорит, что это не травма, а инфекция. Она выступала и боялась попасть на колено, а я ей говорила: «Падай, иди умри, как умер этот лебедь». С огромных голубых глаз стекла слеза. И все смотрели и говорили, какая Винер жестокая.
И она была просто королевой, попала на Олимпиаду и выиграла ее. Она это говорила: «Хочу попасть на Олимпиаду и выиграть ее». Но это было далеко до этого соревнования.
— Она верила, что может выиграть у Кабаевой?
— Да, она так сказала. Мы еще тогда с Алиной Кабаевой переглянулись, глазами улыбнулись. Что это она такое говорит? Попасть в команду сначала, потому что Чащина была еще.
Винер о допинге Кабаевой
Это было счастье, что она не стала чемпионкой. Если бы она выиграла золотую медаль, она тут же бы бросила гимнастику. И стала бы заниматься другими делами. У нее было много дел. Ее везде приглашали и так далее. Когда она стала третьей, это был хороший стимул, чтобы она оставалась дальше.
На чемпионате мира у нее обнаружили фуросемид. Не допинг, а фуросемид, скрывающий допинг. Ее и Чащину дисквалифицировали. Они употребляли пищевые добавки, которые были тогда модными, чтобы похудеть. Одна из этих пищевых добавок была эта гадость. Мы ее отбили с хорошим адвокатом. Она выступила опять на чемпионате Европы. Через год опять выиграла. И ее опять отменили. Годовалый, как говорится, срок. И опять еще год не выступала. Что нужно было делать? Я ее не могла посадить в зал. Вот Чащина сидела в зале, а с ее темпераментом невозможно было это делать.
— То есть они, как никто понимают, что, например, с той же Валиевой происходит, что это серьезнейшее испытание, когда у тебя отнимают медаль.
— Во-первых, медаль, во-вторых, репутация. И после этого собраться и продолжать очень сложно. Если бы она не ходила, если бы она не отвлекалась, было бы очень трудно ее в зал привезти и снова работать с ней так, как мы работали.
— Но когда Алина этим всем пресытилась, уже Олимпиада в Афинах, и она выигрывает.
— Да. Это было еще лучше. Два года не выступая, будучи, как говорится, визуально за решеткой, они вышли и снова выиграли. И та, и другая. Первое, второе место.
Винер о жестокости тренеров
На Алину Кабаеву я никогда не кричала, она все выполняла. Я ей иногда говорила, что поправилась, но это действительно так, это же я на ее благо говорю. Правду надо говорить.
— Этот отрывок с Мамун, когда вы ей говорите, что она ничтожество, неужели без этого нельзя обойтись было?
— Нельзя было, ее по-другому не встряхнуть было, в тот момент я должна была ей просто объяснить, что она ужасная была, что она была та, которую нужно на соревнованиях не считать фаворитом. Я не могу ей так сказать: «Ты знаешь, деточка, любимая моя, если ты так будешь выступать на соревнованиях, то ты никогда не выиграешь и никогда даже в тройке не будешь». Это не доходит, а вот когда я ей так жестко сказала, она очень была расстроена, но она выступала уже лучше.
А Яну я никогда так не ругала, никогда Кудрявцеву не ругала. Когда с поломанной ногой она выступала на чемпионате мира, делала последний вид мяч. Я подошла ей сказала: «Яночка, смотри, как получилось по жизни, по судьбе твоей, последний вид сейчас выходить будешь делать это мяч. Это твой самый лучший вид. Ты думаешь это просто так? Нет, это бог тебе так сделал, чтоб ты на последнем виде делала свой самый лучший вид». Обнялись, она вышла и выиграла.
Винер про Маргариту Мамун
Как Тарасова не понимает, что произошло с Родниной в свое время, так я не понимаю, что произошло с Мамун. Человек зарабатывает деньги только на том, что дает мастер-классы, и только на художественной гимнастике она зарабатывает. Кто знает корень, просто возмущены до предела. Кто не знает корень, возмущены до другого предела.
Мое дело — делать добро. А как мне отвечают на это добро — это уже не мое дело. Это дело того человека, который это не оценивает. Очень трудно, конечно, смириться, когда есть какие-то предательства. Меня спрашивают: «Вы предательство прощаете?» Да, если это ребенок, я прощаю. Но если это уже взрослый человек, он должен быть сам в ответе. Я просто его забываю.
Когда ей сообщили, что умер отец, с божьей помощью организовали все: и похороны, и поминки, все это было с честью и достоинством, потому что не к кому обратиться. А Кудрявцева была фавориткой все эти годы и была фавориткой на двух видах. Две десятые у нее было впереди. Это большая разница в художественной гимнастике перед последними двумя видами.
Винер о Ляйсан Утяшевой
Она стала самой медийной, потому что не добилась в художественной гимнастике. Она должна была стать олимпийской чемпионкой в обязательном порядке. Эта травма ее погубила. Тренер, у которого она тренировалась, не передавала ее в сборную. В той группе ей все прощалось, она была самая лучшая. Часто не выполняла, что я говорю, поэтому получила травму. Думала, что к ней придираются. Сейчас она заглатывает художественную гимнастику.
Винер о согласовании женихов
Кто хочет согласовать — пожалуйста, я согласовываю. Ну вот одного не одобрила, а она все равно стала счастливой. Это Амина Зарипова. Я Кортнева не согласовывала. У него были дети, у него были жены. Я не согласовывала. В конечном итоге она сказала: «Я его люблю». Вы на себя, говорит, посмотрите. Ну, я на себя посмотрела (смеется). И сказала: «Любишь — давай». И он стал хорошим отцом, четверо детей!
Ирина Чащина вышла замуж, но там получилась не очень хорошая история, он попивал, и она уехала. В Сингапуре очень долго жила, она вообще всегда скрытная была.
Винер о возвращении на международную арену
— Вы противник того, чтобы в нейтральном статусе принимать участие в международных соревнованиях…
— Нет, я теперь уже не противник, потому что все должно решать государство. Государство решило, что надо. Партия сказала — комсомол ответил: «Есть». Но поначалу для меня это было очень сложно.
— Можно и спортсменов понять, которые жизнь на это положили и мечтали об этом международном соревновании.
— А волейбол не положил на это жизнь, а баскетбол, а ручной мяч, а водное поло? Их же никто не пускает. Командные виды спорта не допускают. Чем эти дети хуже, чем те? Я же лев. Для меня справедливость — это больное место. Не сыпь мне соль на рану.
Винер о Лале Крамаренко
Она получила звание заслуженного мастера спорта, не участвуя в чемпионатах мира, такого никогда не было. Просто она выиграла золотые медали на Играх БРИКС, и по мнению журналистов стала лучшим спортсменом года.
— Но она девушка с формами, это очень красиво, но очень нетипично для художественной гимнастики.
— Не эстетично? Для меня тоже это было не эстетично, а потом я на это дело как-то перестала обращать внимание, и стало эстетично. Все в порядке, делает прекрасные упражнение. Она настолько артистична, что это не замечаешь.
— У нее есть шанс на Олимпиаде в Лос-Анджелесе?
— Там очень сложно с травмой.
— Вы никогда не заставляли худеть?
— Заставляла, но у нее все пропорционально.