Откровения Ирины Винер: судьба Кабаевой, предательство Мамун, врач лишил Крамаренко мениска, Утяшева

— Нельзя было, ее по-другому не встряхнуть было, в тот момент я должна была ей просто объяснить, что она ужасная была, что она была та, которую нужно на соревнованиях не считать фаворитом. Я не могу ей так сказать: «Ты знаешь, деточка, любимая моя, если ты так будешь выступать на соревнованиях, то ты никогда не выиграешь и никогда даже в тройке не будешь». Это не доходит, а вот когда я ей так жестко сказала, она очень была расстроена, но она выступала уже лучше.