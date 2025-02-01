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РУСАДА проверило на допинг чемпиона России в мужской художественной гимнастике

Ариф Багаутдинов завоевал четыре золотые медали на чемпионате России 2024 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ариф Багаутдинов стал единственным представителем мужской художественной гимнастики, проверенным Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2024 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Выступающему за Красноярский край Багаутдинову 16 лет, на чемпионате России — 2024 по художественной гимнастике он выиграл четыре золотые (личное многоборье, скакалка, булавы, групповое упражнение) медали и одну серебряную (палка) награду.

Как сообщал ранее ТАСС, РУСАДА в 2024 году также проверило 25 гимнасток. Чаще всего тестировали на допинг (3 раза) победительницу чемпионатов России и Игр БРИКС Лалу Крамаренко.