Чем известна Ирина Винер

С 1972 по 1992 год работала тренером сборной команды Ташкента и сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. В 1992 году переехала в Москву и стала главным тренером Центра олимпийской подготовки. С 2001 года была главным тренером сборной России по художественной гимнастике. В число ее учениц входят олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и др. С 2008 по 2024 год была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Покинула пост в связи с объединением ВФХГ с Федерацией гимнастики России. В 2019 году на территории олимпийского комплекса «Лужники» открылся Дворец гимнастики Ирины Винер.