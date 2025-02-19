Великая Кабаева привела свою фаворитку к главному золоту России. Сенсация из Омска влетела в медальную тройку

Художественная гимнастика. Чемпионат России-2025
Многоборье. Финал
- Мария Борисова — 116,70
- Карина Киреева — 113,40
- Ульяна Янус — 111,80
- Владислава Шаронова — 110,60
- Владислава Николаенко — 110,20
- Милена Щенятская — 110,20
- Арина Ковшова — 108,45.
На чемпионате России по художественной гимнастике завершился важнейший день — финал многоборья. Лучшие 24 спортсменки отобрались по результатам квалификации, а теперь должны были в один день показать сразу 4 вида.
Бронзовым призером стала юная Ульяна Янус из Омска. Она допустила только одну грубую ошибку в первом для себя предмете — в булавах. В самом начале упражнения гимнастка делала прыжки и не рассчитала расстояние — сделала заступ за ограничительную линию. После этого Ульяна собралась и остальные виды прошла без проблем. Гимнастка показывает невероятные и сложные элементы, она от природы очень пластична, что положительно влияет на оценки. Некоторые упражнения выглядят слишком техничными, без какого-то развития и истории, но это нарабатывается и приходит с опытом. За 4 выступления Янус получила 111,80 балла.
Серебро у Карины Киреевой. Спортсменка пропустила чемпионат Москвы, чтобы подготовиться к этому турниру, и сейчас можно сказать, что решение точно оказалось правильным. У гимнастки была только одна грубая ошибка в многоборье — не получился первый перекат в упражнении с мячом, а в конце она допустила потерю. Остальные виды Карина прошла хорошо, что компенсировало эту ошибку. У нее сильные булавы и лента, где обычно спортсменки получают меньше. Киреева справилась с этими предметами, набрав 113,40 балла.
Абсолютной чемпионкой России стала Мария Борисова из Санкт-Петербурга. Она идеально прошла квалификацию, без ошибок. Эта гимнастка раньше была очень нестабильной, но после перехода в академию «Небесная грация» Алины Кабаевой все сильно изменилось. Ей усложнили упражнения, поэтому даже с ошибками она может обходить конкуренток.
К сожалению, в многоборье Мария не смогла показать свой максимум. В обруче одну ловлю еле спасла, пришлось ускориться, из-за чего хореография немного смазалась. В мяче она неуверенно ловила, даже допустила мелкую потерю, но быстро отбила предмет, поэтому не получила серьезного снижения. С булавами гимнастка справилась, но в ленте спасала риск — пробежалась и поймала предмет уже за разграничительной линией.
Борисова получила 116,70 балла, это меньше, чем в квалификации, но все равно хватило до золота. Помимо личных тренеров, на турнире также присутствовала сама Алина Кабаева, настраивала спортсменку и выводила ее на ковер.
В заключительный день чемпионата России пройдут финалы, гимнастки также выступят «без предмета». Многие полноценно выложились в многоборье, поэтому интересно посмотреть, кому хватит сил для борьбы за оставшиеся медали.
Алена Волкова