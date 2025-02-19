Великая Кабаева привела свою фаворитку к главному золоту России. Сенсация из Омска влетела в медальную тройку

Серебро у Карины Киреевой. Спортсменка пропустила чемпионат Москвы, чтобы подготовиться к этому турниру, и сейчас можно сказать, что решение точно оказалось правильным. У гимнастки была только одна грубая ошибка в многоборье — не получился первый перекат в упражнении с мячом, а в конце она допустила потерю. Остальные виды Карина прошла хорошо, что компенсировало эту ошибку. У нее сильные булавы и лента, где обычно спортсменки получают меньше. Киреева справилась с этими предметами, набрав 113,40 балла.