Сборная России выступит на весеннем турнире «Легенды гимнастики» в Белоруссии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Члены сборной России по спортивной гимнастике выступят на турнире «Легенды гимнастики», который пройдет в конце марта — начале апреля в белорусских Стайках. Об этом ТАСС сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.
«Мы на протяжении трех лет постоянно соревнуемся с белорусами, они к нам на турниры приезжают, а мы к ним, — рассказала Родионенко. — Совсем скоро мы поедем на белорусскую базу в Стайки, где пройдет очередной турнир. На соревнованиях от сборной России выступят те спортсмены, в которых мы заинтересованы, они получат возможность опробовать свои новые программы. Поедут как юниоры с юниорками, так и основной состав».
Как сообщили ТАСС в Белорусской ассоциации гимнастики, турнир «Легенды гимнастики» пройдет в Стайках с 30 марта по 4 апреля.