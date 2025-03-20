Сборная России выступит на весеннем турнире «Легенды гимнастики» в Белоруссии

«Мы на протяжении трех лет постоянно соревнуемся с белорусами, они к нам на турниры приезжают, а мы к ним, — рассказала Родионенко. — Совсем скоро мы поедем на белорусскую базу в Стайки, где пройдет очередной турнир. На соревнованиях от сборной России выступят те спортсмены, в которых мы заинтересованы, они получат возможность опробовать свои новые программы. Поедут как юниоры с юниорками, так и основной состав».