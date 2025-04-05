Губерниев оценил отказ российских гимнастов выступать в нейтральном статусе

Губерниев назвал ситуацию двоякой. «Одно дело, когда от соревнований отказываются олимпийские чемпионы, уже выигравшие все. Но когда подтаскивают тех, кто еще даже ни разу не выступал на таком уровне, это немного попахивает лицемерием», — заключил он, добавив, что Международная федерация гимнастики (FIG) никак не отреагирует на ситуацию.