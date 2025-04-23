Звезда белорусской гимнастики без подготовки обошла главную ученицу Кабаевой. Необычный турнир в Петербурге

В Санкт-Петербурге в центре «Жемчужина» прошел необычный турнир по художественной гимнастике. Лидеры сборных Санкт-Петербурга и Минска провели матчевую встречу. Помимо индивидуальных соревнований, все оценки складывались, и получилось настоящее противостояние двух городов, а также их лидеров.
Сложнее всего было белорусским лидерам — Алине Горносько и Анастасии Салос. Спортсменки в прошлый уик-энд выступали на этапе Кубка мира в Баку и сразу же прилетели в Россию. Горносько справилась с усталостью и только в одном упражнении допустила ошибку — на финальной позе мяч просто выскользнул из рук. Анастасия же допустила несколько потерь за ковер.
Это не помешало команде Минска выйти в лидеры — Горносько выиграла золото в индивидуальном многоборье. Для Алины этот турнир был не менее важен:
«Скажу честно, специально не готовилась к этому турниру, он добавился в плотный график соревнований. Это уже четвертая выступательная неделя подряд, дома я только гостила. Присутствует уже некоторая усталость, но сегодня я довольна результатом. Соревнования прошли достаточно спокойно, потому что мы все хорошо общаемся, давно знакомы. Я не раз была в Санкт-Петербурге, но ни разу не выступала, поэтому я даже задалась целью выступить для детей, для публики. Мне очень нравится этот город. Я рада, что соревнования прошли здесь, мы здорово посоперничали».
На 2-м месте остановилась Мария Борисова. Первые два вида гимнастка прошла без проблем, все четко и точно. Уже на булавах были видны шероховатости, как будто выступила усталость, но все же получилось пройти вид без ошибок. Пока Марии тяжело дается лента — новая постановка под «Болеро» Равеля быстрая и сложная, поэтому пока не получается сделать ее идеально. Борисова допустила потерю, и еще в одном моменте предмет запутался.
Понятно, что домашняя публика болела за Марию, поэтому поддержка была сумасшедшая:
«Я выложилась на максимум на этом турнире. В Петербурге очень горячо и тепло поддерживали, было очень приятно, и это придавало силы. Своими выступлениями я в целом довольна, есть много над чем работать, доводить до идеала».
Еще одна представительница команды Санкт-Петербурга Ангелина Ипатова заняла 3-е место. Она прошла все четыре вида чисто, на свой уровень, без проблем и срывов. Понятно, что ей было тяжело бороться с топами, не хватало сложности, но даже так гимнастка смогла себя проявить и запомнилась.
В большинстве личных противостояний победу одержали гимнастки из Минска. Только в юниорах лучшей стала Анастасия Попова из Санкт-Петербурга, которую такой статус турнира совсем не отвлекал:
«Мне не было волнительно, старалась выходить и делать свою программу. Мне очень помогает поддержка домашней публики, я становлюсь более уверенной. Приятно выступать на одном ковре с такими гимнастками».
Сам турнир прошел за один день, но гимнастки еще несколько дней будут в Санкт-Петербурге. Для них подготовлена культурная программа по главным достопримечательностям города, а завершится все 26 апреля на гала-концерте «Эхо победы в наших сердцах».
Алена Волкова