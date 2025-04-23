Звезда белорусской гимнастики без подготовки обошла главную ученицу Кабаевой. Необычный турнир в Петербурге

«Скажу честно, специально не готовилась к этому турниру, он добавился в плотный график соревнований. Это уже четвертая выступательная неделя подряд, дома я только гостила. Присутствует уже некоторая усталость, но сегодня я довольна результатом. Соревнования прошли достаточно спокойно, потому что мы все хорошо общаемся, давно знакомы. Я не раз была в Санкт-Петербурге, но ни разу не выступала, поэтому я даже задалась целью выступить для детей, для публики. Мне очень нравится этот город. Я рада, что соревнования прошли здесь, мы здорово посоперничали».