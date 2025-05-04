Борисова выиграла с новой программой. Поднялась на первую строчку с седьмого места

Одна из самых ярких звезд российской художественной гимнастики Мария Борисова одержала победу в многоборье на первом этапе Кубка сильнейших, который прошел в Москве. 18-летняя представительница академии «Небесная грация» набрала 116,30 балла, опередив своих соперниц, среди которых были такие титулованные спортсменки, как Карина Киреева и Ульяна Янус.
На этом турнире Борисова выступала с новой программой, которую готовила всего неделю. После первого дня соревнований гимнастка занимала лишь седьмое место, но сумела вырвать победу на следующий день, продемонстрировав волю к победе.
Потеря контроля в начале, собранность в конце
Мария начала многоборье с упражнения с мячом, представив новую программу. Она была изменена за неделю до старта. «Как раз шел фестиваль “Алина”, — вспоминала спортсменка в микст-зоне. — И в мой день рождения мы ставили эту программу». Поэтому элементы еще не были идеально отточены. В одном из сложных рисков мяч полетел не туда, и Мария вместо вращательных движений просто пробежала, чтобы поймать предмет. Судьи отметили артистизм, но за технические ошибки снизили баллы — в итоге она получила 28,75.
Похожая ситуация произошла с обручем: ошибка на старте и пробежка по площадке. Однако затем Борисова собрала все силы, и оставшиеся элементы были выполнены с большим эмоциональным зарядом. «Просто перед этим днем настроила себя на позитив, не грузилась. Налегке вышла», — поделилась она с журналистами. Оценка в 27,00 балла отражает ее старательность, но не технику.
Апофеозом стал второй день соревнований. Лента, не зафиксированная стопой с первого раза, едва не сорвала элемент. Но Борисова повторила риск и закончила выступление под овации. «В ленте я поняла суть программы почти сразу. Думаю, она уже отработана», — сказала Мария в микст-зоне после выступления. Судьи оценили его на 29,95.
Финалом многоборья стали булавы, где Мария показала, почему остается одной из сильнейших гимнасток страны. Первый рискованный элемент чуть не сорвался, но она успешно спасла его виртуозным движением. Единственный сбой — срыв поворота «панше» — не испортил впечатление. Скорость, чистота и энергия принесли 30,6 балла, что стало лучшим результатом этапа и достойным завершением соревнований.
Артистизм и дисциплина Шароновой
На второй строчке оказалась Владислава Шаронова — гимнастка, которая превращает свои выступления в маленькие спектакли. Ее стиль сочетает женственность и спортивную дисциплину. С мячом Владислава начала выступление с небольшого промаха — снаряд выскользнул из рук после выполненного риска. Однако серии коронных фуэте помогли вернуть внимание судей к сильным сторонам выступления. Артистизм Шароновой, подчеркнутый плавными движениями и акцентом на женственность, стал ее спасением. Привычка подпевать во время упражнения — не просто милая особенность, а свидетельство полного слияния с музыкой и образом. В результате Владислава получила 27,00 балла — неплохая оценка за красивое, хоть и нестабильное выступление.
Обруч стал ее сильной стороной в первый день многоборья — длинные серии фуэте были чистыми, а сложные броски показывали уверенность. Хоть и были небольшие ошибки на ловлях, но это не помешало оставить хорошее впечатление — 29,5 балла.
С лентой Владислава рискнула, и это чуть не стоило ей успеха. Оценка 27,65 балла отражает ее смелость, хотя стабильности пока не хватает.
Завершила многоборье Шаронова булавами, показав себя как эмоциональную и техничную гимнастку. Яркие жесты, динамичные движения и чистые фуэте вызвали настоящие аплодисменты не только у зрителей, но и у главного тренера. Оценка 29,5 балла стала достойным финалом.
Третье место Ульяны Янус
Ульяна начала многоборье с обруча и уже в самом начале допустила ошибку — неудачно выполнила задний поворот. Однако гимнастка, известная своей феноменальной концентрацией, не позволила ошибке разрушить выступление. Последующие элементы были выполнены аккуратно. В итоге она получила 27,5 балла — строгость за падение смягчилась оценкой мастерства.
С мячом Янус показала отличную технику. Мяч почти не покидал ее рук: чистые перекаты, точные броски и плавные переходы. Лишь изредка она придерживала мяч второй рукой, что выдавало волнение. Оценка 28,7 балла — справедливый результат за красоту в движениях.
Булавы раскрыли Ульяну как новатора — новая программа с высокими рисками и интересной музыкой. Она не боится экспериментировать со сложностью, поэтому иногда приходится импровизировать и спасать элементы. Несмотря на это, она продемонстрировала отличную работу с предметом и получила 28,3 балла.
Завершила многоборье Ульяна с лентой, показав высокую чистоту исполнения. Каждый бросок и поворот были выполнены точно. Лента рисовала в воздухе четкие узоры, и владение предметом не вызывало нареканий у судей — оценка 28,7.
Новые горизонты Марии
С триумфом на первом этапе Кубка сильнейших Мария Борисова не просто подтвердила свое мастерство, а доказала правомерность титула чемпионки России и обладательницы золотой медали Игр БРИКС. При этом гимнастка из Санкт-Петербурга до сих пор не выступала на международных соревнованиях, за исключением коммерческих международных турниров. Получив недавно нейтральный статус, она открыла для себя новые горизонты. Однако пока вся наша сборная не участвует в турнирах под эгидой FIG в связи с неправомерными отказами в статусе другим ведущим спортсменам.
Но сам факт победы на Кубке сильнейших вдохновляет и поднимает дух: Борисова демонстрирует не только высокие результаты, но и уверенность в своих силах, что вселяет надежду на будущие достижения на мировой арене. Кубок сильнейших стал не просто площадкой для соревнований, а важным этапом в развитии карьеры для российских гимнасток, которые, несмотря на сложности, продолжают упорно работать и стремиться к новым вершинам.
Анастасия Сибиченкова