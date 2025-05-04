Борисова выиграла с новой программой. Поднялась на первую строчку с седьмого места

Мария начала многоборье с упражнения с мячом, представив новую программу. Она была изменена за неделю до старта. «Как раз шел фестиваль “Алина”, — вспоминала спортсменка в микст-зоне. — И в мой день рождения мы ставили эту программу». Поэтому элементы еще не были идеально отточены. В одном из сложных рисков мяч полетел не туда, и Мария вместо вращательных движений просто пробежала, чтобы поймать предмет. Судьи отметили артистизм, но за технические ошибки снизили баллы — в итоге она получила 28,75.