Главная звезда русской гимнастики снова срывает стартовый день турнира. Теперь она реально близка к поражению

В Омске стартовал международный турнир Evgeniya Cup. В этом году состав участниц получился впечатляющим — многие топовые гимнастки приехали на кубок Евгении Канаевой. Казалось, что итоги можно предсказать, но первый день многоборья смог удивить.
Действующая чемпионка России Мария Борисова после двух видов идет на 8-м месте. В который уже раз ей не удается показать свой уровень именно в стартовый день. В первом же упражнении с мячом у спортсменки было много грубых ошибок. В самом начале случилась потеря за площадку, гимнастке пришлось бежать за предметом, из-за чего она потеряла много времени. Во второй раз Мария уронила мяч на элементе, но быстро его подхватила. Не удалось хорошо завершить выступление — на финальной позе предмет снова укатился за площадку, закончила Борисова без мяча. Таких слабых выступлений зрители давно не видели, упражнение совсем не удалось. В обруче уже не было таких грубых ошибок, только мелкие неточности, но это не сильно помогло — в итоге 55,65 балла за два упражнения. Посмотрим, удастся ли ей выкрутиться и на этот раз?
Милена Щенятская не смогла воспользоваться шансом и совсем немного опережает Борисову — она осталась на 7-й строчке. Упражнение с мячом спортсменка прошла чисто, без грубых ошибок. Была парочка опасных моментов, но Милена все ловила и не теряла лишние баллы. Такой настрой не удалось сохранить на второй вид — в обруче случилась потеря за площадку с заменой предмета. Несмотря на более чистые выступления, Щенятская получила всего 55,80 балла.
Из-за таких грубых ошибок фаворитов промежуточная тройка лидеров получилась особенно неожиданной. Москвичка Алиса Медведева уже давно выступает на взрослых стартах, но пока у нее не получалось проявить себя. На турнире в Омске Алиса прошла оба упражнения чисто, без грубых ошибок и заняла 3-е место. В обруче были неточные ловли, но они не сильно сказались на оценке. Мяч же Медведева сделала идеально, на хорошей скорости. В сумме гимнастка набрала 56,60 балла.
На 2-м месте остановилась ученица Евгении Канаевой Арина Ковшова. На мяч спортсменка выходила не очень уверенно, поэтому были небольшие отступы, приходилось бороться за риски. Она подстраивалась под предмет, из-за чего случилась одна мелкая потеря. Обруч Арина прошла без серьезных ошибок и неточностей, благодаря чему смогла остаться в топе. За два упражнения Ковшова получила 57,35 балла.
Международный турнир Evgeniya cup
Результаты многоборья после двух видов:
- Ульяна Янус — 58,40
- Арина Ковшова — 57,35
- Алиса Медведева — 56,60
- Анастасия Власенко — 56,30
- Анна Каменщикова (Белоруссия) — 56,05
- Алина Речкина (Белоруссия) — 56,00
- Милена Щенятская — 55,80
- Мария Борисова — 55,65
- Арина Ткачук — 55,15
- Дарья Ткачева (Белоруссия) — 54,90.
После первого дня соревнований лидирует Ульяна Янус. Этот старт особенный для 16-летней гимнастки, ведь Вера Штельбаумс, которая тренирует спортсменку в Омске, работала и с самой Канаевой. К сожалению, она тоже не смогла показать безупречные выступления. В обруче Ульяна допустила мелкую потерю, но быстро собралась и доделала упражнение чисто. На мяче гимнастка была очень сосредоточена, все делала очень четко, но в самом конце допустила неточность. Предмет упал рядом с Янус, и ей пришлось останавливать его рукой, чтобы не было потери за площадку. Тем не менее с 58,40 балла Ульяна занимает промежуточное первое место.
Все решится в финальный день многоборья — оценки достаточно близкие и отставание можно легко сократить. Больше пугает форма гимнасток. Уже середина сезона, все опробовали новые правила, но ошибок становится только больше. Непонятно, с чем связан такой резкий спад уровня у всех топовых спортсменок.
Алена Волкова