Главная звезда русской гимнастики снова срывает стартовый день турнира. Теперь она реально близка к поражению

Действующая чемпионка России Мария Борисова после двух видов идет на 8-м месте. В который уже раз ей не удается показать свой уровень именно в стартовый день. В первом же упражнении с мячом у спортсменки было много грубых ошибок. В самом начале случилась потеря за площадку, гимнастке пришлось бежать за предметом, из-за чего она потеряла много времени. Во второй раз Мария уронила мяч на элементе, но быстро его подхватила. Не удалось хорошо завершить выступление — на финальной позе предмет снова укатился за площадку, закончила Борисова без мяча. Таких слабых выступлений зрители давно не видели, упражнение совсем не удалось. В обруче уже не было таких грубых ошибок, только мелкие неточности, но это не сильно помогло — в итоге 55,65 балла за два упражнения. Посмотрим, удастся ли ей выкрутиться и на этот раз?